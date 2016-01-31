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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

پلیس اتحادیه اروپا:

۱۰ هزار کودک آواره در اروپا مفقود شده‌اند

۱۰ هزار کودک آواره در اروپا مفقود شده‌اند

پلیس اتحادیه اروپا از مفقود شدن ۱۰ هزار کودک آواره در کشورهای اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، «بریان دونالد» پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد که هزاران کودک آواره که به دنبال پناه در کشورهای اروپایی هستند ربوده شده اند و مسئولان دولتی هیچ اطلاعاتی از آنها ندارند.

یک مسئول امنیتی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که ۵ هزار کودک آواره در ایتالیا و هزار کودک نیز اخیرا در سوئد مفقود شده اند. اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست.

دونالد اظهار داشت: ۲۷۰ هزار کودک آواره وجود دارد که خانواده هایشان همراه آنها نیستند و رقم ۱۰ هزار کودک مفقود شده تقریبی است و به دلیل فقدان آمارهای رسمی احتمالا تعداد کودکان مفقود شده بیشتر نیز خواهد بود.

اغلب این کودکان در معرض تجاوز جنسی قرار می گیرند و در دام قاچاقچیان انسان گرفتار می شوند. مسئولان انگلیس هفته گذشته اعلام کرده بودند از کودکان آواره سوری استقبال خواهند کرد مشروط بر آنکه خانواده هایشان همراه آنها نباشند.

کد مطلب 3038055
سمیه خمارباقی

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