به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، «بریان دونالد» پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد که هزاران کودک آواره که به دنبال پناه در کشورهای اروپایی هستند ربوده شده اند و مسئولان دولتی هیچ اطلاعاتی از آنها ندارند.

یک مسئول امنیتی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که ۵ هزار کودک آواره در ایتالیا و هزار کودک نیز اخیرا در سوئد مفقود شده اند. اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست.

دونالد اظهار داشت: ۲۷۰ هزار کودک آواره وجود دارد که خانواده هایشان همراه آنها نیستند و رقم ۱۰ هزار کودک مفقود شده تقریبی است و به دلیل فقدان آمارهای رسمی احتمالا تعداد کودکان مفقود شده بیشتر نیز خواهد بود.

اغلب این کودکان در معرض تجاوز جنسی قرار می گیرند و در دام قاچاقچیان انسان گرفتار می شوند. مسئولان انگلیس هفته گذشته اعلام کرده بودند از کودکان آواره سوری استقبال خواهند کرد مشروط بر آنکه خانواده هایشان همراه آنها نباشند.