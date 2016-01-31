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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

کارخانه‌ای در نطق میان‌دستور:

دشمن بر روی برنامه موشکی ایران تمرکز کرده است

دشمن بر روی برنامه موشکی ایران تمرکز کرده است

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب آیین‌نامه جدید نظارت بر برجام گفت: در حال حاضر و پس از برنامه هسته‌ای، دشمن همه تلاش و توجه خود را متوجه برنامه موشکی ایران کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان‌دستور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ۴ شهید صنعت هسته‌ای کشور، اظهار داشت: تا زمانی که نفس می‌کشیم در حال امتحان هستیم و آن وقت که نفس بند آمد، امتحان به پایان می‌رسد و ما را می‌برند تا نتیجه امتحان را ببینیم.

وی تصریح کرد: نکند در جلسه امتحان عمر از کتاب قرآن و عترت نمره قبولی نگیریم و در پیشگاه امام و شهدا شرمنده شویم.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکا و همدستان او برای حذف ایران از معادلات جهانی و منطقه‌ای چند راهبرد را طراحی کرده‌اند، به بیان این راهبردها پرداخت و گفت: محدودیت برنامه هسته‌ای، محدودیت فعالیت‌های افتخارآمیز موشکی، تضعیف جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و توقف پیشرفت و اقتدار علمی کشور که همه اینها در قالب برجام پیش‌بینی شده است، از مهمترین این راهبردهاست.

کارخانه‌ای با بیان اینکه فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی بزرگترین سپر دفاعی کشور و باعث هیبت ماست، گفت: در حال حاضر دشمن همه تلاش خود را متوجه این قله افتخار کرده است.

وی با اشاره به اعمال ۱۵ تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم یک روز پس از اجرای برجام، تصریح کرد: این نماد اوج کینه و دشمنی آمریکا با ملت ایران است.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: اعمال برنامه کنترل موشکی جمهوری اسلامی دو روز پس از تصویب برجام در شورای امنیت، نشانه فعالیت‌های سازماندهی شده و هدفمند آنها در این حوزه است، اما جمهوری اسلامی قله‌های اقتدار دفاعی را یکی پس از دیگری به حول و قوه‌الهی فتح خواهد کرد.

کارخانه‌ای اظهار داشت: تصویب آیین‌نامه جدید نظارت بر برجام در شورای امنیت سازمان ملل نیز برنامه‌ای هدفمند برای کنترل برنامه موشکی ایران تلقی می‌شود.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا و غرب با همدستی رژیم صهیونیستی برنامه جامع و هدفمندی را با راهبرد فشار و مهار علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده‌اند که با بهره‌گیری از نقاط مبهم برجام و راه‌های نفوذ، به دنبال استفاده از آن هستند.

وی تاکید کرد: در این رابطه ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور و هیات نظارت بر اجرای برجام برنامه جامعی را برای مقابله تدارک ببینند.

کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: کالاهایی با کاربرد دوگانه یکی دیگر از اقلام و اهداف مدنظر آنهاست که بنا دارند با رصد و ممیزی آنها، حرکت علمی کشورمان را به کنترل خود درآورند.

کد مطلب 3038058

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