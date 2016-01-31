دشمن بر روی برنامه موشکی ایران تمرکز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان‌دستور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ۴ شهید صنعت هسته‌ای کشور، اظهار داشت: تا زمانی که نفس می‌کشیم در حال امتحان هستیم و آن وقت که نفس بند آمد، امتحان به پایان می‌رسد و ما را می‌برند تا نتیجه امتحان را ببینیم.

وی تصریح کرد: نکند در جلسه امتحان عمر از کتاب قرآن و عترت نمره قبولی نگیریم و در پیشگاه امام و شهدا شرمنده شویم.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکا و همدستان او برای حذف ایران از معادلات جهانی و منطقه‌ای چند راهبرد را طراحی کرده‌اند، به بیان این راهبردها پرداخت و گفت: محدودیت برنامه هسته‌ای، محدودیت فعالیت‌های افتخارآمیز موشکی، تضعیف جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی و توقف پیشرفت و اقتدار علمی کشور که همه اینها در قالب برجام پیش‌بینی شده است، از مهمترین این راهبردهاست.

کارخانه‌ای با بیان اینکه فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی بزرگترین سپر دفاعی کشور و باعث هیبت ماست، گفت: در حال حاضر دشمن همه تلاش خود را متوجه این قله افتخار کرده است.

وی با اشاره به اعمال ۱۵ تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی آن هم یک روز پس از اجرای برجام، تصریح کرد: این نماد اوج کینه و دشمنی آمریکا با ملت ایران است.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: اعمال برنامه کنترل موشکی جمهوری اسلامی دو روز پس از تصویب برجام در شورای امنیت، نشانه فعالیت‌های سازماندهی شده و هدفمند آنها در این حوزه است، اما جمهوری اسلامی قله‌های اقتدار دفاعی را یکی پس از دیگری به حول و قوه‌الهی فتح خواهد کرد.

کارخانه‌ای اظهار داشت: تصویب آیین‌نامه جدید نظارت بر برجام در شورای امنیت سازمان ملل نیز برنامه‌ای هدفمند برای کنترل برنامه موشکی ایران تلقی می‌شود.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا و غرب با همدستی رژیم صهیونیستی برنامه جامع و هدفمندی را با راهبرد فشار و مهار علیه جمهوری اسلامی تدارک دیده‌اند که با بهره‌گیری از نقاط مبهم برجام و راه‌های نفوذ، به دنبال استفاده از آن هستند.

وی تاکید کرد: در این رابطه ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور و هیات نظارت بر اجرای برجام برنامه جامعی را برای مقابله تدارک ببینند.

کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: کالاهایی با کاربرد دوگانه یکی دیگر از اقلام و اهداف مدنظر آنهاست که بنا دارند با رصد و ممیزی آنها، حرکت علمی کشورمان را به کنترل خود درآورند.