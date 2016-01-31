به گزارش خبرگزاری مهر، در گزیده صوت پیش‌رو حامد حاجی حیدری به تبیین پرسش‌های سیستماتیک تحلیل‌گر اجتماعی از جامعه می‌پردازد. از دیدگاه وی تحلیل گر مسائل اجتماعی باید در تحلیل از جامعه به طرح چند پرسش سیستماتیک اصلی چون پرسش توصیفی، پرسش تکوینی، پرسش تطبیقی و پرسش تبیینی از یک پدیده بپردازد و در مقام پاسخ به آن‌ها برآید.

صوت پیش رو بخشی از کلاس «دکتر حامد حاجی حیدری» است؛ این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات نظام اجتماعی مى‌باشد که در دورۀ آموزشى «علم و ایمان ۳» در مرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار شده است و به همت موسسه علمی فرهنگی سدید در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.