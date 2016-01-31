کنسرت موسیقی گروه «گلستانه» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «گلستانه» به سرپرستی و خوانندگی محمد وزیرنژاد و علیرضا مهدی‌زاده ساعت ۲۱ روز ۱۲ بهمن‌ماه قطعاتی را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

اجرای این گروه در ۲ بخش برگزار می شود که بخش اول آن با پیش درآمد سه گاه از ساخته های فواد سمیعی آغاز می شود. در این بخش تصنیف هایی چون «ساز و آواز»، «یک نگاهی» محمد وزیری‌نژاد و «جرعه می» علیرضا مهدیزاده اجرا خواهد شد و بخش دوم این اجرا با چهار مضراب مخالف پرویز مشکاتیان آغاز و قطعاتی چون «بی نشان»، «ضربی سرمست» به همراه آواز، حاصل تحصیل فواد سمیعی و پیش درآمد بیات ترک وصال صالحیان ،برای مخاطبان اجرا می‌شود.

در این اجرا وصال صالحیان نوازده سنتور، تار فواد سمیعی، کمانچه عابد خدامی، نی کیارش یکتا شیان، برنابنایی نی، پریا علی یاری بم تار، کوزه دف و دایره سارا فطرس و تمبک وسازهای کوبه ای امیر پرویز احمدی نوازندگی خواهند کرد.