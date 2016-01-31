به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با بیان اینکه در بسیاری از شهرها ما با مشکل جابه‌جایی مواجه هستیم، اظهار داشت: به همین دلیل وسایل نقلیه موتوری ابداع شد برای آسایش زندگی بشر، اما در حال حاضر این وسایل به مانع اصلی برای زندگی تبدیل شده اند.

وی با بیان اینکه این موضوع نشان می دهد باید تغییر بنیادی در شهرسازی داشته باشیم، افزود: باید نسبت به نحوه استفاده از وسایل حمل و نقل موتوری تغییر بنیادی داشته باشیم تا ضمن سرعت، کیفیت زندگی و قابلیت زندگی در سکونتگاه‌ها افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه عصر جهانی شدن یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن فشردگی زمان و مکان است، افزود: بنابراین مفهوم حرکت یکی از اصلی‌ترین مسائل جهانی شدن است و در دنیای فعلی هیچ چیزی نمی تواند مانع حرکت شود.

آخوندی با اشاره به اینکه در شهرهای پیشرفته ترمینال‌ها، فضاهای عمومی هستند که در آن مبادله انسانی صورت می گیرد، تصریح کرد: ایستگاه‌ها در این فضاها مبادله انسانی هستند و به جز حمل و نقل، سایر کارکردها در این ایستگاه ها هم انجام می شود، مانند کارکرد کاروانسراها در دوره‌های قدیمی که در آن مبادلات فرهنگی هم صورت می گرفت.

وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت این گونه ایستگاه ها رفته است، اما ما هنوز در استفاده ابزاری باقی مانده ایم، گفت: رشد شتابان شهرنشینی که شهرهای ما را درنوردیده و در حال حاضر بیش از ۱۰ شهر بالای میلیون نفر در کشور داریم، با مشکلات حمل و نقلی و گرفتاری های محیط زیستی روبه‌رو است و مابقی شهرها هم به شدت در حال الگوبرداری از این شهرهای بیمار هستند و می خواهند مانند تهران شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به دنبال یک نظام فکری و ذهنی هستم که چگونه شهروندان را محور شهر قرار دهیم، افزود: ما در کشور اصلا شبکه حمل و نقل ریلی حومه ای نداریم و فقط بخش‌هایی از حمل نقل ریلی در داخل شهرها وجود دارد در حالی که باید به وسیله ریل، حومه به شهر مادر متصل شود.

آخوندی با اشاره به مثالی از اتصال حومه به شهر مادر اظهار داشت: در شهر لندن یک منطقه ای با عنوان سیتی وجود دارد که یکی از گران‌ترین زمین‌های دنیا شناخته می شود و یک بخش تجاری است. بخش سکونت این منطقه تجاری را در ۶۵ کیلومتری آن قرار داده اند و مدیران این منطقه با ریل و در مدت کوتاه این مسیر را طی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید رفت و آمد بین مرکز شهر و حومه ساماندهی شود، گفت: روزانه حدود ۴۵۰ هزار خودرو به تهران وارد شده و همین تعداد خارج می شود که این رفت و آمد مکرر بین مبدأ و مقصد هر روز صورت می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اتوبان کرج روزانه ۱۰۷ هزار تردد دارد، افزود: بخش زیادی از این تردد باید به روی ریل برود و ما نباید به دنبال جاده‌سازی باشیم، بنابراین قصد داریم تا یک راه آهن حومه را در همه کلانشهرهای کشور راه اندازی کنیم.

آخوندی به تاسیس یک شرکت راه آهن حومه در برنامه ششم اشاره کرد و افزود: قصد داریم تا با ایجاد چنین شرکتی موضوع راه آهن حومه را گسترش دهیم تا این شبکه های حومه ای به مترو کلانشهرها متصل شوند.

وی با اشاره به اینکه باید بین کرج و ورامین را از زیر شهر تهران عبور دهیم، توضیح داد: این موضوع باید برای شهر پرند و اتصال جنوب غربی تهران هم صورت گیرد و پس از آن می توان گفت که ما در تهران راه آهن حومه ای داریم.

وزیر راه و شهرسازی دامه داد: مترو، شرکت راه آهن و اتوبوسرانی هر کدام قلمرو خودشان را دارند، در حالی که اینها باید به شهروندان خدمت کنند، اما می بینیم که شهروندان در خدمت این سازمان‌ها هستند.

آخوندی با اشاره به اینکه حمل و نقل ریلی فقط مترو و راه آهن نیست، گفت: می توان برای موضوع ترانوا که حمل و نقل ریلی سبک است، هم برنامه ریزی کرد، البته نظام شهرسازی ما بر مبنای جاده است، بنابراین می‌بینیم که در تهران کسی نمی‌تواند فضای زیادی برای پیاده‌روی داشته باشد و در طول مسیر با موانع زیادی روبه‌رو می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین مترو و راه آهن ارتباط برقرار کنیم، اظهار کرد: در شهر شیراز ایستگاه قطار در ۱۲ کیلومتری شهر قرار دارد و باید مسافران ۳۵ هزار تومان پول تاکسی بدهند تا به شهر شیراز بروند در حالی که از تهران تا شیراز بلیت اتوبوس ۵۰ هزار تومان است.

وزیر راه و شهرسازی به ایجاد خط راه آهن سریع‌السیر بین تهران، قم و اصفهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه ایستگاه قطار قم در فاصله دوری از شهر طراحی شده بود اما تلاش می‌کنیم تا این ایستگاه را به ۴۰۰ متری حرم برسانیم.

آخوندی با بیان اینکه یک برنامه ۸ تا ۱۰ ساله برای طراحی شهرهای متوسط و بزرگ بر مبنای ریل داریم، افزود: شهرسازی ما بر مبنای ریل نیست و اگر ریل را وارد سیستم کنیم، کل نظام شهرسازی ما تغییر می‌کند.

وی به تفاهم‌نامه‌های ریلی در کشور فرانسه اشاره کرد و افزود: در این تفاهم‌نامه‌ها برای نوسازی ناوگان ریلی مذاکراتی شده است تا به روش اجاره به شرط تملیک این ناوگان وارد کشور شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات خوبی در این خصوص داشتیم که هنوز قرارداد نشده است، توضیح داد: در ارتباط با تسهیلات ارزان قیمت با کشورهای اروپایی و چین مذاکره کردیم تا قطارهای سریع‌السیر را از این طریق هر چه سریعتر اجرایی کنیم.