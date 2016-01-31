جلسه ۳ عضو کابینه برای تعیین تکلیف قیمت بلیت قطار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در حاشیه همایش شهرسازی ریل‌پایه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از رفع تحریم‌ها اغلب کشورهای دنیا مشتاق هستند تا با ایران مراوده داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا موضوع وام‌های ارزان قیمت برای ساخت خطوط ارزان قیمت مطرح شده است، افزود: برای نخستین بار است که ایتالیا می‌خواهد وام بلند مدت و ارزان قیمت به ایران بدهد. در کشور فرانسه هم مذاکراتی را با راه‌آهن فرانسه در خصوص نحوه طراحی ایستگاه‌ها داشتیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به امضای قرارداد خواهرخواندگی بین ایستگاه‌های ایران و فرانسه، گفت: یک قرارداد هم با یکی از بزرگترین شرکت‌های فرانسوی امضا و مقرر شده این شرکت، ایستگاه راه‌آهن تهران را طراحی مجدد کرده و امکاناتی جدید را به این ایستگاه اضافه کند.

پورسیدآقایی با اشاره به اینکه سال آینده عملیات اجرایی ایستگاه جدید تهران آغاز می‌شود، گفت: ایستگاه جدید در واقع یک ترمینال در داخل فضای فعلی ایستگاه تهران است و ما قصد داریم تا بخش تعمیراتی را از داخل ایستگاه به خارج از شهر ببریم تا فضا برای ایجاد ترمینال باز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به طرح دیگر راه‌آهن برای ساخت ایستگاه جدید در شرق تهران اشاره کرد و گفت: بر این مبنا از محل ایستگاه خط آهن فردیس در شرق به شمال کشور متصل می‌شود.

پورسیدآقایی به چهار خطه کردن خطوط راه‌آهن گرمسار - کرج اشاره کرد و گفت: همچنین قصد داریم تا خط راه آهنی از اسلامشهر به سمت پرند ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن، اتصال متروی کرج به صادقیه را یکی از اشتباهات ریل‌سازی دانست و گفت: در ابتدا هم قرار نبود تا خط کرج به صادقیه متصل شود اما متاسفانه مسئولان به دلیل کمبود بودجه و دیگر مشکلات، این اقدام را انجام دادند که یک اشتباه بود و ما قصد بازطراحی آن را داریم.

وی در خصوص موضع سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت بلیت قطار گفت: یک اختلاف نظر حقوقی بین ما و سازمان حمایت وجود دارد در حالی که براساس قانون، شرکت راه‌آهن اجازه تائید قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌های مسافری را دارد.

پورسیدآقایی ادامه داد: سازمان حمایت معتقد است این اختیار راه‌آهن با یک مصوبه تغییر کرده است؛ بنابراین قرار شده تا جلسه‌ای بین وزرای مربوطه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا این موضوع حل و فصل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت اصل افزایش قیمت را قبول دارد و حتی اعلام کرده که این افزایش قیمت کمتر از انتظار آنها بوده است، گفت: نکته مهم این است که کارگروه تنظیم بازار، افزایش قیمت‌ها را قبول دارد اما موضوع تفسیر قانونی اختیار تائید افزایش قیمت‌ها است که باید حل و فصل شود.