به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند- پرتره «منصور نریمان، پدر عود ایران» به كارگردانی شهرام میرسراجی در اسفندماه توسط موسسه فرهنگی-هنری آواخورشید منتشر خواهد شد.

در این فیلم محمد فیروزی، حسین بهروزی نیا، علی پژوهشگر، نگار بوبان، مجید ناظم پور و مرحوم استاد نریمان از ساز عود، تاریخچه این ساز در ایران و تاثیر منصور نریمان بر روند این ساز صحبت می‌کنند.

این فیلم كه بخش‌های ناگفته این ساز و زندگی این استاد فقید را به تصویر می كشد، با همت شهرام میرسراجی امسال تدوین نهایی شد و در اسفندماه توسط موسسه فرهنگی هنری آواخورشید و در مجموعه «سینمای مستند مركز موسیقی بتهوون» منتشر و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.