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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

مستند «منصور نریمان، پدر عود ایران» منتشر مى‌شود

مستند «منصور نریمان، پدر عود ایران» منتشر مى‌شود

مستند «منصور نریمان، پدر عود ایران» به كارگردانی شهرام میرسراجی در اسفندماه توسط موسسه فرهنگی هنری «آواخورشید» منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند- پرتره «منصور نریمان، پدر عود ایران» به كارگردانی شهرام میرسراجی در اسفندماه توسط موسسه فرهنگی-هنری آواخورشید منتشر خواهد شد.

در این فیلم محمد فیروزی، حسین بهروزی نیا، علی پژوهشگر، نگار بوبان، مجید ناظم پور و مرحوم استاد نریمان از ساز عود، تاریخچه این ساز در ایران و تاثیر منصور نریمان بر روند این ساز صحبت می‌کنند.

این فیلم كه بخش‌های ناگفته این ساز و زندگی این استاد فقید را به تصویر می كشد، با همت شهرام میرسراجی امسال تدوین نهایی شد و در اسفندماه توسط موسسه فرهنگی هنری آواخورشید و در مجموعه «سینمای مستند مركز موسیقی بتهوون» منتشر و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

کد مطلب 3038070
علیرضا سعیدی

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