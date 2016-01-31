مسابقات بین المللی قرآن ایران، اسوه مسابقات قرآنی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سمیح احمد خالد العثامنه از اردن صبح امروز در نشست تخصصی بررسی آئین نامه مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برخود تکلیف می دانم از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم گفت: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای که در پی آن تحریم های ظالمانه لغو شد را پس از تحمل سختی های بسیار تبریک می گویم.

وی افزود: ایران اسلامی توانست استکبار را در برابر خود به زانو در آورد و گرچه خیلی ها از این پیروزی غمگین بودند ولی ما این پیروزی را به ملت ایران تبریک می گوئیم.

العثامنه با اشاره به اینکه امت ها در شکل های مختلف زندگی اعم از سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... بدنبال آن هستند که به بالاترین مرتبه و جایگاه برسند ، تصریح کرد : هرکس برای رسیدن به پیشرفت تلاش نکند قطعا پس رفت خواهد کرد و برگزاری این نشست دلیلی برای تلاش جهت رسیدن به پیشرفت است.

داور بین المللی قرآن کریم از کشور اردن با اشاره به اینکه پیشرفت سال به سال مسابقات بین المللی قرآن ایران ملموس است ، گفت : این مسابقات را مادر مسابقات قرآنی جهان اسلام می دانم که شاخه های آن به شرق و غرب جهان رسیده است و زمین را با تلاوت های بسیار زیبا منور کرده است.

وی با اشاره به اینکه مسابقات بین المللی قرآن ایران بیش از 3 دهه از عمرش گذشته است ، خاطرنشان کرده است : این مسابقات هرسال در حال پیشرفت است و امیدواریم ، این مسابقات ، اسوه دیگر مسابقات جهان اسلام باشد.