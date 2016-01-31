قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات دو صحرا نوردی کارگران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگران آذربایجان شرقی، پرویز پناهی یکشنبه با اعلام این خبر افزود: مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور گرامیداشت دهه مبارکه فجر با شرکت ۱۵۰ دونده در شهرستان دلفان لرستان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد که آذربایجان شرقی توانست در پایان در نتیجه تیمی مقام نخست بخش آقایان را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه بعد از آذربایجان شرقی تیم های قزوین و تهران در رده های دوم و سوم قرار گرفتند، افزود: طی سال های آتی با سرمایه گذاری مناسب در بخش مسابقات کارگری و به ویژه دو میدانی شاهد موفقیت های روز افزون وزشکاران کارگر خواهیم بود.

گفتنی است رحیم دیبایی و صابر چرخی تیم صحرا نوردی آذربایجان شرقی در رده سنی زیر ۳۰ سال و یوسف عزیز پور و جلیل شاه میر تیم بالای ۳۰ سال را به مربیگری رضا سلیمانی تشکیل می دهند.