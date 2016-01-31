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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

به مناسبت دهه فجر؛

طرح بخشودگی جرایم دانش آموختگان بدهکار فردا اجرا می شود

طرح بخشودگی جرایم دانش آموختگان بدهکار فردا اجرا می شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از اجرای طرح بخشودگی تا صد درصدی جرایم دیرکرد بدهکاران خبر داد و گفت: این طرح از فردا دوشنبه ۱۲ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ذوالفقار یزدان مهر امروز در نشستی خبری از طرح بخشودگی صد درصدی جرائم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت: به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای مراعت دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان و ایجاد تسهیل برای بازپرداخت بدهی با پیشنهاد صندوق و تصویب هیئت امنا، طرح بخشودگی تا صد درصد جرائم دیرکرد بدهی بدهکاران فقط برای یک بار در ایام دهه فجر اجرا می شود.

وی ادامه داد: دانش آموختگان بدهکار از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir مراجعه و با بازپرداخت یکجای بدهی خود از این بخشودگی استفاده کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: کمترین میزان بدهی مربوط به سال ۵۶ به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ تومان است.

یزدان مهر ادامه داد: بیشترین میزان بدهی مربوط به دانش آموختگان دکترا به مبلغ ۴۷ میلیون تومان است و بیشترین میزان جریمه مربوط به دانش آموخته ای به میزان ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: تعداد بدهکاران معوق صندوق به میزان ۴۵۰ هزار و ۱۶۸ نفر است که مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: در طرح بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم که در شهریور و مهر سال جاری برگزار شد، حدود ۴۹۷ هزار نفر شرکت کردند که مبلغ ۶۴ میلیارد تومان وصول شد.

کد مطلب 3038073
زهرا سیفی

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