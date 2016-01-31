به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: طرح اصلاح نظام صنفی از سوی اتاق اصناف ایران تهیه شده ولی به نظر نمی رسد که بررسی آن به عمر این دولت کفاف دهد، بر همین اساس، به نظر می رسد که اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد که امیدواریم با اجرایی شدن آن، تحولی در نظام صنفی کشور صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: طی ماههای گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت جدید، اتاق اصناف نقش پررنگی در اقتصاد کشور بازی میکند اما باید برای چابک سازی و کوچک سازی جامعه صنفی کشور نیز تلاش کرد، چراکه برخی از بزرگ بودن بدنه اصناف، سوءاستفاده هایی را صورت می دهند.
وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای بهاره تنها در استانها و مناطق محروم برنامه ریزی شده است اما در عین حال، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، استانداریها و اتاق اصناف ایران در مورد برگزار شدن یا نشدن آن تصمیم گیری می کند اما در حقیقت ما با برگزاری این نمایشگاهها موافق نیستیم و آن را در شان اصناف نمیدانیم.
به گفته فاضلی، بر این اساس امسال نمایشگاههای بهاره در هر جایی که مسئولان استانها ضرورتش را تشخیص دهند، برگزار خواهد شد که همین هفته مکانهای برگزاری نمایشگاهها مشخص خواهد شد، این در حالی است که نظر واحدهای صنفی ابتدا بر این بود که به دلیل انباشت تولید و مشکلات رکودی این نمایشگاهها برگزار نشود و واحدهای صنفی، فروشهای فوقالعاده برگزار کنند اما بنا به دستور معاون اول رئیسجمهور قرار است این نمایشگاهها با هماهنگی استانداران در مناطق محروم استانها در پایان سال برگزار شود.
وی اظهار داشت: در تلاش خواهیم بود تا کالاهایی که در این نمایشگاهها عرضه میشود، با کیفیت باشد و بنابراین، این نمایشگاهها تا حدودی با نمایشگاههای سالهای قبل متفاوت خواهد بود.
فاضلی با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور با فعالان اقتصادی به ایتالیا و فرانسه گفت: در این سفر برای نخستین بار بخش دولتی و غیردولتی تمرین کردند که به طور منسجم کنار هم قرار گیرند. در این زمینه اصناف بنا دارد تا در بخش بنگاههای کوچک و زودبازده با کشورهایی از جمله ایتالیا، کره جنوبی و ترکیه تعامل داشته باشد.
وی گفت: ایران بنا دارد تا از الگوی اروپاییها استفاده کرده و بازرگانی داخل کشور را رونق دهد، نه اینکه بازار کشور را وارداتی کنیم، این در شرایطی است که در سالهای تحریم در بخش صنایع چرم به ویژه کیف و کفش سالانه ۲.۲ تا ۲.۸ میلیارد دلار واردات بیرویه داشتهایم که اغلب در قالب کالای قاچاق بوده است اما اکنون به دنبال آن هستیم که با وارد کردن ماشین آلان بتوانیم کیف و کفش چرم را در داخل تولید کنیم و به صادرات مجدد هم فکر میکنیم.
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