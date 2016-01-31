چالش حضور اساتید خارجی در ایران با قانون آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالار آملی صبح امروز در نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها در دانشگاه شهید بهشتی گفت: فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی ایران رو به گسترش است و باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا بتوانیم از ایرانیان نخبه خارج از کشور در این حوزه نیز استفاده کنیم. این در حالی است که اکنون ۸۵ درصد ایرانیان نخبه در سه کشور آمریکا، کانادا و انگلیس زندگی می‌کنند که ما فعالیت علمی زیادی با این کشورها نداریم.

وی با بیان اینکه نظام آموزش عالی ما یک نظام بسته است، گفت: باید برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد تا این نظام باز شود و بتوانیم فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی گسترده‌ای بر اساس آن انجام دهیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام اقتصادی، فرهنگی و ورزشی ما بیشتر از نظام آموزش عالی ما باز است و به این دلیل است که در این حوزه‌ها بیشتر می‌توانیم روابط بین‌المللی داشته باشیم اما در حوزه آموزش عالی نمی‌توانیم به این مهم دست یابیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ما در ۳۰ کشور دنیا ۵۰ کرسی در حوزه‌های زبان فارسی، ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی داریم که ۳ هزار و ۱۰۰ دانشجو در آنها تحصیل می‌کنند.

سالارآملی گفت: در سال جاری وضعیت دیپلماسی علم و فناوری کشور شرایط بهتری را نسبت به گذشته مشاهده کرده و در ۹ ماهه نخست امسال ۷ وزیر و ۹۳ رئیس دانشگاه برای مذاکرات علمی و آموزشی به ایران آمده‌اند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در میان ۳۲ دانشگاه کشور، موضوع جذب دانشجوی خارجی حدود ۰.۷۴ درصد بود و این در حالی است که میانگین جذب دانشجو در دانشگاه‌های خارجی و کشورهای پیشرفته ۱۳ تا ۱۴ درصد است.

وی به برگزاری اولین نشست گفتگوهای سیاسی سطح بالا در تهران اشاره کرد و گفت: مقامات وزارت امور خارجه اعلام کرده‌اند که وزارت علوم در این نشست حضوری فعال دارد تا در حوزه علم و فناوری بتواند توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به دیگر کشورها معرفی کند.