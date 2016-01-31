تيم فوتبال كاسپين قزوين به مصاف تیم استقلال می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دسته دو کشور و در بازی هفته پانزدهم تيم فوتبال كاسپين قزوين برای صعود به جمع مدعیان عصر سه شنبه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید رجایی قزوین، برابر استقلال آبی تهران صف آرایی می کند.

رقابت های فوتبال دسته دو کشور، در حالی به هفته های پایانی خود نزدیک و نزدیک تر می شود که تیم فوتبال کاسپین قزوین بعد از ۱۴ هفته در مکان پنجم گروه سوم قرار دارد و اگر می خواهد به دور بعد و جمع تیم های مرحله حذفی صعود کند کار سختی را پیش رو دارد.

تیم فوتبال کاسپین که در رقابت های این فصل تا اینجا با ۱۸ امتیاز در مکان پنجم قرار دارد برای صعود باید چهار دیدار خود را با برد پشت سر بگذارد اما نتایج این تیم در بازی های گذشته، صعود کاسپین را به اما و اگرها کشانده است.

تیم کاسپین که فصل گذشته با مجید رضایی به دور دوم صعود کرد در مرحله حذفی از ناکام های بزرگ لیگ دو لقب گرفت و برای اینکه در فصل ۹۴-۹۵ در جمع تیم های مدعی باشد تغییر و تحولات فراوانی در نیکمت خود اعمال کرد.

رضا مطلبی و محمود عبداللهی از مربیان و پیشکسوتان فوتبال استان، به کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه افزوده شدند تا روند کسب تساوی ها پایان یابد اما پیروزی در بازی های خانگی رخ به کاسپین نشان نداد و در بازی های خارج از خانه هم تعداد تساوی های کاسپین به عدد ۹ رسید تا بیشترین تساوی در جدول به نماینده استان قزوین برسد.

تیم کاسپین در خط حمله زهر دار نبوده و در دفاع هم نتوانسته انتظارات را بر آورده کند و با ۹ گل زده و ۷ گل خورده از این نظر موفقیت را کسب نکرده است و خرید های غیر بومی هم نتوانستند به کار تیم بیایند.

تیم فوتبال کاسپین که تمام بازی های خانگی خود را در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می کرد این بار چمن شهید رجایی را به عنوان زمین برگزاری به فدراسیون فوتبال معرفی کرد تا شاید ورزشگاه پیر رجایی با چمن فرسوده اش روند تساوی های تیم را به برد تغییر دهد و طلسم ها شکسته شود.

روند بازی های کاسپین حضور اندک تماشاگران مشتاق به فوتبال را در ورزشگاه ها کمتر کرده و نزدیک به ۱۰۰ تماشاگری که برای دیدن بازی های نماینده استان آمده اند تا به حال راضی نبوده اند و امیدوارند نماینده استان در این بازی های پایانی به مرحله دوم لیگ دو کشور صعود کند.

کاسپین در بازی هفته پانزدهم باید برابر تیم استقلال آبی تهران بازی کند که تعداد بردهایش بیشتر از کاسپین بوده و خط حمله گلزن تری نسبت به مهاجمان کاسپین در اختیار دارد و اگر هر نتیجه ای به جز برد برای کاسپین رقم بخورد نماینده استان دو پله ای سقوط می کند.

سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار بازی پایانی حکم فینال را برای کاسپین دارد و کاسپین برای صعود باید در هر بازی ۳ امتیاز به اندوخته های خود اضافه کند.

مجید رضایی افزود: در بازی های گذشته اشتباهات فردی، عدم تمرکز بازیکنان عاملی بر از دست دادن امتیازات تیم کاسپین بود اما برای این چهار بازی برنامه ریزی هایی صورت گرفته و برای کسب تمام امتیاز ها به میدان می رویم.

تیم كاسپین هم‌اکنون با کسب ۳ پیروزی، ۹ تساوی و ۲ شکست با ۱۸ امتیاز هم‌اکنون در مکان پنجم جدول رده‌بندی گروه سه رقابت های فوتبال دسته دو کشور قرار دارد.