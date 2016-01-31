گسترش روابط فناورانه ایران و عراق/برپایی نمایشگاه دائمی دستاوردها

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، در مراسم دیدار وزیر علوم و فناوری عراق با اشاره به ظرفیت علم و فناوری کشور در توسعه تعامل علمی و فناوری در سطح بین‌المللی، گفت: تا ۱۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شد، اما اکنون سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور به کم تر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این به ما می‌آموزد با تکیه بر توانمندی‌های انسانی، درآمدهای کشور را از راه‌های غیر از تکیه بر منابع زیرزمینی و با دریافت مالیات، شرکت‌های دانش بنیان و فروش فناوری تامین کنیم.

وی با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ منطقه، به خصوص فناوری‌های نوین همچون زیست‌فناوری ایرانی هستند، ابراز کرد: برای این همکاری آمادگی کامل داریم تا بر مبنای ایجاد کارگروه مشترک و تامین سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، روابط فناورانه ایران و عراق را گسترش دهیم.

ستاری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری دوجانبه در حوزه‌های علمی و فناوری، آمادگی دو کشور برای گسترش این تعامل را یادآور شد و افزود: زمینه این همکاری به خصوص در حوزه فناوری‌های راهبردی و نوین همچون زیست‌فناوری، پزشکی، سلول‌های بنیادی، هوافضا و ... در هر دو طرف برای گسترش تعامل و همکاری وجود دارد.

فراهم کردن زمینه تعامل علمی و فناوری دانشمندان وظیفه دولت‌هاست

ستاری با اشاره به آمادگی ایران در حمایت از فروش تجهیزات آزمایشگاهی به عراق عنوان کرد: در حوزه همکاری‌های پژوهشی تفاهم‌نامه خوبی با چین منعقد شده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی ایران و عراق نیز محسوب شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به این‌که بر مبنای این تفاهم نامه همکاری مشترک، ظرفیت‌های بالقوه تعامل علمی و فناوری ایران و عراق شکوفا خواهد شد، ابراز کرد: از توانمندی‌های بین دو کشور در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تعامل فناوران و برگزاری نمایشگاه‌‌های تخصصی استقبال ‌می‌کنیم.

وی با بیان این که اقتصاد دانش بنیان براساس دانش، نوآوری با تکیه بر خلاقیت و توانمندی نیروی انسانی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشورها باشد، گفت: دولت‌ها وظیفه دارند تا بستر و پل ارتباطی میان فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان دو طرف را فراهم کنند که تامین سرمایه و حمایت‌های مالی، یکی از این زمینه هاست که می‌توانیم در چارچوب تفاهم نامه و با ایجاد صندوق مشترک آن را فراهم کنیم.

آمادگی کامل عراق در تعامل‌های علمی و فناوری

در ادامه،حسین ابراهیم صالح الشهرستانی، وزیر علوم و فناوری عراق با بیان این که دوران تحریم، فرصت خوبی را برای بروز توانمندی‌ها و پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری فراهم آورد، به زمینه‌های گسترده همکاری دو کشور بر مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و فناورانه اشاره کرد.

وی گفت: صمیمیت و ارتباط بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد و این امر می‌تواند زمینه همکاری ها و تعاملات گسترده علمی و فناوری در سطح عالی را فراهم کند.

الشهرستانی، به ضرورت رفع خلأ ارتباط با نخبگان و دانشمندان خارج از کشور برای هر دو طرف تاکید کرد و گفت: مسئولیت مشترک دو کشور، ایجاد ارتباط و تعامل با این افراد است تا از این راه بتوانیم از توانمندی‌های آنان در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری بهره‌مند شویم.

وی، توانمندی ایران در حوزه فناوری‌های نانو را هم‌سطح استانداردهای جهانی ارزیابی و با اشاره به این که عراق بازار بسیار خوبی برای محصولات فناورانه ایرانی است، افزود: از طریق برگزاری یک کارگاه آموزشی مشترک و گردهم آوردن افراد متخصص در حوزه‌های گوناگون علمی و فناوری، می توان دستاوردهای دو کشور را معرفی کرد.

الشهرستانی، با اشاره به آمادگی کامل عراق در برگزاری نمایشگاهی دائمی از توانمندی‌های فناورانه ایران گفت: این توانمندی‌ها با دعوت از مسئولین و نهادهای عراقی به آنان معرفی می‌شود.

آمادگی توسعه بستر آزمایشگاهی ایران و عراق بر مبنای شبکه آزمایشگاهی

محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: بخشی از هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده در این نمایشگاه، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقبل می‌شود و آمادگی داریم در دوره پنجم میزبان هیاتی از کشور عراق باشیم.

شیخ زین الدین ضمن اشاره به رکورد قابل توجه مقالات قابل ارجاع که از تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران استفاده کرده‌اند، به جایزه علامه طباطبایی به عنوان یکی دیگر از زمینه‌ها تعامل دانشمندان پژوهشگران دو کشور اشاره کرد و گفت: اگر مشابه چنین سازوکاری در عراق وجود داشته باشد، زمینه تعامل دو کشور بر این پایه فراهم خواهد شد.

در پایان، با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری کشورمان و وزیر علوم و فناوری عراق، بر ضرورت ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک علمی و فناوری دو کشور تاکید شد.