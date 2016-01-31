حجت طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استان سمنان یک هزار و ۱۵۶ موقوفه غیرمتصرفی دارد، اظهار کرد: موقوفات ازنظر نوع اداره، به دو صورت موقوفات متصرفی و موقوفات غیرمتصرفی اداره می‌شوند.

وی افزود: موقوفاتی که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است، موقوفات متصرفی هستند و توسط ادارات اوقاف و امور خیریه اداره می‌شوند.

رییس اداره تحقیق اداره کل اوقاف استان سمنان با اشاره به اینکه موقوفاتی که توسط متولی اداره می‌شوند را موقوفات غیر متصرفی می‌نامند، تصریح کرد: متولی شخصی است که توسط واقف در وقف نامه مشخص‌شده و یا به استناد و مفاد وقف نامه با تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه برای اداره امور موقوفه تعیین می‌شود.

وی گفت: با توجه به وجود یک هزار و ۱۵۶ موقوفه غیر متصرفی در استان و لزوم ساماندهی این تعداد موقوفه، در اولین مرحله مقرر شد نسبت به ورود اطلاعات این موقوفات در سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه اقدام شود.

طبسی اظهار کرد: این سامانه بر اساس بند ب ماده ۱۷۷ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، توسط ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرارگرفته و در حال حاضر تمام امورات مربوط به اداره موقوفات متصرفی و بقاع متبرکه از طریق این سامانه صورت می‌پذیرد.

وی افزود: برای ورود اطلاعات موقوفات غیر متصرفی، با تمامی متولیان موقوفات سطح استان مکاتبه می‌شود تا با در دست داشتن اطلاعات موقوفه تحت تولیت خود برای ثبت در سامانه به ادارات اوقاف سطح استان مراجعه کنند.

رییس اداره تحقیق اداره کل اوقاف استان سمنان عنوان کرد: تاکنون کار ثبت اطلاعات و ساماندهی تعدادی از موقوفات غیر متصرفی به پایان رسیده و با توجه به اینکه متولی برخی از این موقوفات فوت نموده، تا تعیین متولی جدید بر اساس مفاد وقف نامه به‌صورت متصرفی اداره می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مذاکره و ارائه مشاوره به برخی از متولی‌ات و ارائه راهکارهایی برای بهبود در پیشبرد امورات موقوفه از دیگر اقداماتی است که در مراجعه متولیان به آن‌ها ارائه می‌شود.