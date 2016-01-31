به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز علیپور با اشاره به شگرد جدید برخی بانک‌ها برای مصادره اموال تولید به نفع خود گفت: علیرغم اینکه در شرایط رکود و اوضاع نامناسب اقتصاد ایران، برخی واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه داده و در سال 94 علیرغم مصوبات ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور شده اند اعلام ورشکستگی کنند؛ دلیل آن هم این است که برخی بانک‌ها با اقدامات سلیقه ای و در مواردی غیرقانونی، اقدام به مکاتباتی با استانداران کرده و برخی واحدهای تولیدی صاحب نام را که به عنوان بزرگترین واحدها در زمینه فعالیت خود به شمار می روند، را به اتهاماتی همچون عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی متهم می کنند.

عضو انجمن صنایع همگن کاغذ و مقوا افزود: برخی از صنایع کشور علیرغم اینکه اعلام ورشکستگی کرده اند اما بدون حمایت دولت هم می توانند دوباره راه اندازی شوند، تنها کافی است که دولت شرایط را برایشان مهیا کند و از دخالت در امور آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر، قراردادهای ارفاغی اگر اجرایی شود، به صنایعی که اعلام ورشکستگی کرده اما قدرت بازگشت به عرصه اقتصادی را دارند، اجازه داده می شود که بعد از شش ماه تنفس، با اقساط 54 ماهه به صورت پلکانی نسبت به اقساط معوق خود به بانک اقدام کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام و تلاش رئیس جمهور برای بازسازی روابط اقتصادی ایران با دنیا، باید زمینه ای فراهم شود که صنایع کشور که در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت‌ها و برخی اقدامات غیرکارشناسی در واگذاری‌ها، با مشکل ورشکستگی روبرو شده‌اند، مجدد به شرایط تولید برگردند که نمونه آن نیز اجرایی شدن قراردادهای ارفاغی است.

علیپور در ادامه به برخی مصوبات ستاد تسهیل دولت که با کارشکنی برخی بانک‌ها مواجه شده است، اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های صاحب نام در کشور که از جمله قدیمی ترین کارخانجات تولید کارتن به شمار می روند، اکنون به دلیل دریافت وام از یکی از بانک‌ها دچار مشکل شده به نحوی که یکی از زیرمجموعه های بانک، میلیاردها تومان وام از بانک گرفته و بدون اینکه ریالی از آن را در کارخانه تولیدی هزینه کند، از پرداخت اقساط هم سر باز زده است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بانک‌ها در ارزیابی هایی که از اموال کارخانجات صورت می دهند نیز بسیاری غیرکارشناسانه عمل کرده و ارزیابی‌هایی که از ماشین آلات و اموال کارخانجات به عمل می آورند، بسیار غیرمنطقی است.

علیپور تصریح کرد: ستاد تسهیل مصوباتی را برای برخی صنایع کشور در سالهای گذشته و در دولت دهم داشته که اجرایی شدن آن می توانست صنایع را از ورشکستگی نجات دهد اما در حالی که امضای نمایندگان بانک پای این مصوبات نشسته است، از اجرایی شدن آن خودداری و همین امر سبب شد تا به سمت ورشکستگی پیش رویم. به هرحال دولت باید تدبیری بیاندیشد که در شرایط کنونی، با توجه به اینکه راه اندازی یک کارخانه از احیای آن هزینه بیشتری بر می دارد، کارخانه هایی که ورشکسته شده ولی توانایی بازگشت به عرصه تولید را دارند، مورد حمایت واقع شوند.