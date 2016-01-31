همکاری ایران وعراق برای احیاء هورالعظیم/انتقال آب سبزکوه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در حاشیه هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست در جمع خبرنگاران گفت: ما اعتقاد داریم که این تونل می تواند صدمات جبران ناپذیری را هم به منابع آب استان و هم به تالاب چغاخور بزند، از این جهت عملیات فعلا متوقف است.

وی افزود: پروژه احداث تونل انتقال آب سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون موجب خشک شدن برخی چشمه های حیاتی این منطقه شده و اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

ابتکار همچنین درباره انتقال خطوط گاز دماوند به لاریجان، گفت: حتما سازمان محیط زیست نظارت های کافی را انجام خواهد داد، بررسی می شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، عملیات متوقف خواهد شد.

دوران پساتحریم شرایط مناسبی برای توسعه همکاری های بین المللی زیست محیطی

معاون رئیس جمهوری گفت: دوران پساتحریم شرایط مناسبی را برای توسعه همکاری های بین المللی فراهم کرده است، خوشبختانه همکاری با کشورهایی را که توانمندی های خوبی در زمینه محیط زیست دارند، در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: هفته گذشته تفاهم نامه خوبی با چین امضا کردیم و بیشتر صحبت از این بود که در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، چین در قالب تعهداتی که در کنوانسیون آب و هوای پاریس دارد، اقداماتی انجام دهد که این کمک های فنی بیشتر برای محیط بانی ها و استفاده از انرژی های خورشیدی و کاهش آلایندگی استفاده خواهد شد.

ابتکار ادامه داد: علاوه بر این، اواخر هفته گذشته تفاهم نامه ای با کشور فرانسه در زمینه های مختلف همکاری فنی، علمی و پژوهشی امضا کردیم، موضوع بسیار مهم همکاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا، همکاری در مورد مسایل مربوط به مدیریت و کاهش آلودگی آب، تنوع زیستی و دریاها در این تفاهم نامه دیده شده است.

وی افزود: با توجه به همکاری خوبی که سال های قبل در مورد کاهش آلودگی هوا با فرانسه داشتیم، امیدواریم بتوانیم ادامه این همکاری ها را هرچه سریعتر اجرایی کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در مورد واردات محصولاتی مانند بنزین هیچ گونه صحبتی نشده است.

وی گفت: در ارتباط با بحث خودرو، سیاست گذاری که دولت دارد تاکید بر رعایت استانداردها است، خودروهای هیبریدی، خودروهایی با استاندارد روز دنیا، خودروهایی هستند که هم می توانند وارد شوند و هم فناوری آنها وارد کشور شود.

ابتکار افزود: خودروسازان داخلی هم موظف شده اند تا استانداردهای روز دنیا را در تولیدات خود به کار گیرند و این مورد در تفاهم نامه مشترک با پاریس مطرح شده است.

فعالیت معدن شن و ماسه در منطقه ۱۸

معاون رئیس جمهوری گفت: در کشور هزاران واحد صنعتی وجود دارد، طبیعی است که تمام جزییات را رئیس سازمان پیگیری نمی کند بلکه ادارات کل هر استان موظف به پیگیری هستند.

وی افزود: زمانی که آلودگی هوا در تهران افزایش می یابد، یکی از اقدامات سازمان محیط زیست و ادارات کل استانی توقف فعالیت واحدهای آلاینده مانند واحدهای شن و ماسه است، در سال های گذشته در اطراف تهران تعداد زیادی از واحدهای شن و ماسه بدون نظارت و کنترل رشد کرده است.

ابتکار ادامه داد: در این دوره تعدادی از این واحدها را به شکل دائمی تعطیل کردیم و تعدادی هم به صورت موقت در زمان هایی که آلودگی افزایش می یابد متوقف می شوند، در هر صورت ساماندهی این واحدها به نحوی که آلودگی نداشته باشند مخصوصا برای شهری مانند تهران که گرد و غبار یکی از دلایل آلودگی هوا است، در دستور کار سازمان قرار دارد و در این زمینه گام هایی برداشتیم و پیگیر موضوع هم هستیم.

پیشنهاد همکاری با عراق برای اطفای حریق تالاب هورالعظیم

ابتکار گفت: در مورد موضوع مقابله با گرد و غبار، بخشی که مربوط به داخل کشور است با جدیت انجام می شود، طرح های عملیاتی آن در استان خوزستان و استان های دیگر آغاز شد، مطالعات آن در بسیاری از استان ها تکمیل شده است، دولت در موضوع گرد و غبار گام های خوبی را برداشته است.

وی افزود: بخشی هم از خارج ایران وارد کشور می شود که مشکلات خاص خودش را دارد، مانند عراق به دلیل شرایط خاص امنیتی که در این کشور برقرار است امکان ورود و همکاری با دولت آن در حال حاضر برای تثبیت منشا ریزگردها و همچنین کنترل بر شرایط آن منطقه، بسیار کم است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم، گفت: به عنوان مثال چند روز است که در بخش هایی از تالاب هورالعظیم در داخل خاک عراق آتش سوزی شده ما درخواست کردیم و به وزارت خارجه پیشنهاد دادیم که اگر لازم است برای اطفای این حریق از ایران نیرو اعزام شود، البته لازمه آن اجازه دولت عراق است اما هنوز نتیجه ای اعلام نشده است.

وی ادامه داد: اما در مورد گرد و غبار به دلیل شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه دارد و ناامنی هایی که داعش و گروه های افراطی به وجود آوردند، پیشنهاد دادیم که مساله گرد و غبار در سطح بین المللی و به عنوان یک معضل جهانی مطرح شود که ماه گذشته در سازمان ملل قطعنامه ای با پیشنهاد ایران به تصویب رسید که بر اساس آن موضوع مقابله با گرد و غبار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت.

ابتکار اظهار کرد: بر این اساس از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که در ارتباط با وضعیت گرد و غبار در کشورهای مختلف دنیا و آثار منطقه ای گرد و غبار یعنی اثر تولید گرد و غبار در یک کشور و کشورهای همسایه گزارشی تهیه و بر اساس آن اقداماتی انجام شود.

ابتکار افزود: در این زمینه پیشنهاد ما این بود که صندوق جهانی برای این مساله تشکیل شود و سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف همکاری کنند تا موضوع مهار کانون های گرد و غبار جدی گرفته شود تا اقدامات موثری انجام شود.

همکاری در زمینه تولید برق از زباله سوزها موضوع دیگر همکاری ایران و فرانسه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازدید خود از کارخانه زباله سوز در فرانسه گفت: در ایران در شهر تهران یک نیروگاه تولید انرژی از زباله دارد که البته مشکلاتی دارد که امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود، همچنین یک زباله سوز در کهریزک مشغول به کار است.

وی افزود: در ایران با این فناوری ناآشنا نیستیم اما آنچه مهم است این است که مشخصات فنی این فناوری مخصوصا در بحث آلودگی هوا، دی اکسین ها و فوران ها باید با استاندارد جهانی همخوانی داشته باشد، مسئله بعدی این فناوری قیمت برق است و اینکه برق را از این واحدهای تولیدی به قیمتی خریداری کنیم که برای آنها مقرون به صرفه باشد.

ابتکار ادامه داد: مسئله دیگر در این فناوری، نوع پسماندها است، مثلا در استان های شمالی چون مواد آلی و رطوبت بسیار بالا است میزان کارایی و فناوری این واحدها اهمیت بسیار زیادی دارد که در بازدیدی که انجام دادم، تمامی این بحث ها مطرح شد.

معاون رئیس جمهوری افزود: امروز سرمایه گذاری خارجی در این زمینه فراهم است و همینطور در داخل هم طی سال های اخیر فناوری های خوبی در زمینه مدیریت پسماند شکل گرفته است، اراده دولت این است که با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این زمینه بتوانیم مشکلات پسماند را با همکاری شهرداری به عنوان متولی اصلی این امر مدیریت کنیم.

آزمایشگاه های معتمد نیروهای سازمان محیط زیست هستند

ابتکار گفت: نشست امروز به دلیل اهمیت شبکه های آزمایشگاهی کشور برگزار شد، بیش از ۳۰۰ آزمایشگاه معتمد زیر نظر سازمان محیط زیست فعالیت می کند، در زمینه فعالیت این آزمایشگاه ها یک سری مشکلات وجود داشت که بر این اساس آیین نامه فعالیت آنها بازنگری شده است.

وی افزود: امروز اعلام کردیم که آزمایشگاه های معتمد به نوعی نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست در امر مهم پایش و نظارت بر فعالیت های صنعتی محسوب می شوند، علاوه بر این تعداد سازمان محیط زیست نیز ۶۶ آزمایشگاه مجهز و تخصصی در سطح کشور دارد و این مجموعه آزمایشگاه ها بر خروجی های مربوط به آلاینده های آب، هوا و خاک پایش و نظارت مستمر انجام می دهند.

ابتکار ادامه داد: توان افزایی که برای آزمایشگاه های معتمد با آیین نامه جدید و دستور کاری که تعریف کردیم باعث خواهد شد این نظارت ها با دقت و کیفیت بهتری انجام شود و واحدهای صنعتی تلاش کنند تا تمامی استانداردها را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: وضعیت هوای ما در شهرها و مناطق صنعتی به گونه ای نیست که بتوانیم اجازه دهیم واحدها آلایندگی داشته باشند، همینطور حفاظت از منابع آبی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این زمینه واحدهای صنعتی باید تکالیف و وظایف خود را با جدیت انجام دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که یک درصد عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده دریافت و به مصارف بهبود وضعیت محیط زیست برسد.