رابطه زمان خوردن و بالارفتن قدرت حافظه و یادگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، آنها دریافتند که خوردن وعده های غذایی در زمان های نامناسب روز تاثیر نامطلوبی بر روی قدرت یادگیری و حافظه شخص می گذارد.

خوردن وعده های غذایی در وقت نامناسب موجب عملکرد ضعیف مغز می شود ضمن اینکه تاثیر نامطلوبی بر روی سلامتی سیستم سوخت و ساز بدن می گذارد.

محققین دانشگاه (UCLA) با انجام آزمایش بر روی موش ها متوجه شدند، آن دسته از موش هایی که به آنها در زمان خواب غذا داده شده بود، قادر به یادآوری چیزهای جدید نبودند و کارآمدی حافظه بلند مدت آنها به شدت کاهش یافته بود.

در مغز قسمتی وجود دارد به نام «هیپوکامپ» که عهده دار حافظه بلند مدت است و موضوعات جدید را سازماندهی می کند. عملکرد «هیپوکامپ» در مغز موش هایی که مبادرت به خوردن غذا در زمان خواب خود می کردند، نسبت به موش هایی که در زمان مناسب غذا مصرف کردند به شدت کاهش یافت.

بعضی از ژن هایی که مرتبط با یادگیری و حافظه در ساعات شبانه روز هستند توسط پروتئینی به نام CREB تنظیم می شوند و زمانیکه CREB کمتر فعال است، قدرت حافظه کاهش پیدا می کند همچنین ممکن است منجر به آلزایمر شود.

همچنین فعالیت CREB در «هیپوکامپ» مغز موش هایی که در زمان نامناسب غذا مصرف کردند، به شدت کاهش یافته بود ضمن اینکه الگوی خواب آنها را مختل کرد و موجب نامنظم شدن خواب موش ها شد.

نتیجه این تحقیق در نشریه eLife منتشر شده است.