نامه وزیر صنعت به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: با الگو قرار دادن رهنمودهای حضرتعالی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اهتمام جدی در ارتقای تولید و فنآوری داخلی، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را پیگیری خواهیم کرد.
متن کامل نامه نعمت زاده به رهبر معظم انقلاب، به این شرح است:
«محضر مبارک حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام
احتراماً، براساس حکم و خرد بر خود وظیفه میدانم که به نمایندگی از سوی خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت، پیروزی تاریخی و فراموش نشدنی فرزندان مؤمن و متعهدتان در زدودن تار و پودهای تحریمهای ظالمانه را با حفظ حقوق ملت ایران به حضرتعالی تبریک عرض نمایم.
افزون بر الطاف آشکار و نهان خداوند متعال و هدایتهای حکیمانه و پندآموز حضرتعالی و کوشش مشفقانه رییس محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی در هدایت مذاکرات و خردورزی شجاعانه جناب آقای دکتر ظریف، زویر فرزانه امور خارجه و تیم اندیشمند مذاکره هستهای، امروز ملت بزرگ، نجیب و شجاع ایران شاهد بزرگترین پیروزی سیاسی در تراز جهانی میباشند.
تردیدی نیست که مدیران و کارشناسان بخش صنعت، معدن و تجارت ضمن الگو قرار دادن رهنمودهای حضرتعالی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کوشش خواهند کرد تا با استفاده از فرصتهای حاصل شده، اهتمام جدی در ارتقای تولید و فنآوری داخلی، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را به عمل آورد.
دوام عزت و توفیق حضرتعالی، ملت عزیز ایران و دولت محترم را از خداوند مهربان خواستارم.»
محمدرضا نعمت زاده همچنین در نامه دیگری به رئیس جمهور تاکید کرده است: خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت نیز برای تحقق تمامی برنامههای دولت با الهام از الگوی رهگشای اقتصاد مقاومتی، نهایت اهتمام خود را برای توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در فضای مثبت ایجاد شده که حاصل ایثار شهدای هستهای و دانشمندان سرافراز این مرز و بوم و مجاهدتهای بینظیر دیپلماتهای فرزانه است، به کار خواهد گرفت.
متن کامل نامه نعمت زاده به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
«حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، اکنون که با مرحمتهای آشکار و نهان خداوند متعال و حمایت اثربخش و پندآمیز مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تدابیر اصولی و عقلانی و راهبری جنابعالی، مهمترین پیروزی تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی در مذاکرات هستهای حاصل شده است، خرد و اخلاق انسانی حکم میکند که صمیمانه این موفقیت فراموش نشدنی را به حضرتعالی و اعضای محترم دولت تبریک بگویم.
تردیدی نیست که راهبرد تدبیر و دیپلماسی مبتنی بر خرد و عزت حتماً نتیجهاش شهد شیرین امید و سربلندی ملت بزرگ ایران است. خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت نیز برای تحقق کلیه برنامههای دولت محترم با الهام از الگوی رهگشای اقتصاد مقاومتی نهایت اهتمام خود را برای توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در فضای مثبت ایجاد شده که حاصل ایثار شهدای هستهای و دانشمندان سرافراز این مرز و بوم و مجاهدتهای بینظیر دیپلماتهای فرزانه است، به کار خواهد گرفت.
سلامتی و دوام خدمت پایدار حضرتعالی، جناب آقای دکتر ظریف، وزیر خردورز امور خارجه و تیم مذاکرهکننده هستهای را از خداوند مهرافزون آرزومندم «.
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