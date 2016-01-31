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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه:

ICT از ثروت آور ترین حوزه ها در دنیای امروز است

ICT از ثروت آور ترین حوزه ها در دنیای امروز است

کرمانشاه- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه گفت: ICT از سودآورترین حوزه ها در دنیای کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تخصصی «ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصت ها و تهدیدها، بایدها و نبایدها» پیش از ظهر امروز یکشنبه در محل سالن آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه در این کارگاه تخصصی، اظهار داشت: دنیای امروز دنیای فناوری بوده و همه ما در جهان کنونی به انواع مختلف با فناوری و اطلاعات سر و کار داریم.

شهریار بهنیا در ادامه به ثروت آفرینی حوزه ICT اشاره کرد و افزود: این حوزه را می توان به عنوان سودآورترین حوزه در دنیای کنونی معرفی کرد و لذا می بینیم که ۴ شرکت معروف گوگل، اپل، مایکروسافت و براکت ثروتی برابر با ۱۹ کشور دنیا دارند.

وی با اشاره به رشد استفاده از امکانات و تجهیزات در حوزه ICT طی سال های اخیر، خاطر نشان کرد: ما با استفاده از این امکانات در واقع به منبع درآمدی برای ذینفعان این حوزه تبدیل شده ایم.

 بهنیا ادامه داد: برای مثال فردی نظیر بیل گیتس با ثروتی معادل ۶۰ میلیارد دلار ثروتمندترین فرد در جهان است و این در حالی بوده که بودجه اداره کشور ما در سال های اخیر چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به عنوان مصرف کننده فناوری شرکت های فعال در حوزه ICT  معرفی کرد و افزود: اهمیت اطلاعات در دنیای کنونی به اندازه ای است که داشتن آن نوعی ثروت و قدرت محسوب شده و تهدید اطلاعاتی تهدید در حوزه های دیگر محسوب می شود.

بهنیا همچنین به برخی اخاذی ها و سوء استفاده ها از اطلاعات شخصی افراد اشاره کرد و گفت: با توجه به نفوذICT  در بخش های مختلف جامعه کنونی و بهره گیری از آن در زمینه های مختلف به هیچ عنوان نمی توان خود را از داشتن آن محروم کرد.

کد مطلب 3038102

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