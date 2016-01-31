به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاریار در نشست خبری دومین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی هنرمندان که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد در مورد این مسابقات گفت: ما سال گذشته بدون هیچ گونه حمایت دولتی اولین دوره این بازیها را در تهران برگزار کردیم و خدا را شکر که این کار را به خوبی انجام دادیم. ما می خواهیم امسال این کار بزرگ را به بهترین شکل ممکن تکرار کنیم.

وی افزود: البته اهداف خیلی بزرگتری نیز داریم که در صدد انجام آنها هستیم. یکی از هدف های اصلی ما برگزاری المپیک و پارالمپیک هنرمندان با شعار «هنر، ورزش ، انسانیت» است. ما سیزده سال پیش برنامه ریزی برگزاری جام جهانی هنرمندان را طرح ریزی کردیم و با کمک خدا توانستیم به هدفمان برسیم.

مدیر عامل باشگاه هنرمندان ایران خاطرنشان کرد: در این مسابقات پیشکسوتان زیادی ما را همراهی می‌کنند. محمد پنجعلی به عنوان مدیر فی تیم در کنار ما حضور خواهد یافت و همچنین محمد فنایی هم در انتخاب بهترین‌های این تورنمنت ما را همراهی خواهند کرد.

یاریار در واکنش به اظهارات مسئولان عربستان در خصوص اینکه ایران کشور امنی نیست، تصریح کرد: بهتر است در خصوص امنیت ایران از اروپایی‌ها سوال کنید. هر کس به ایران آمده از این کشور به نیکی یاد کرده است. عربها از روی حسادتشان این بحث ها را مطرح می‌کنند. ایرانی ها تمدن هفت هزار ساله دارند و عربها فقط پول دارند.

در ادامه محمد فنایی نیز در این خصوص گفت: متاسفانه در قاره آسیا سیاست های غلط حکم فرماست. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نامزدی فیفا اعلام آمادگی کرده به رای عرب ها نیاز دارد. اما مطمئن باشید اگر حرف عرب ها به کرسی بنشیند فقط و فقط به خاطر پول آنها است.

حسین یاریار در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد: میشل سالگادو و سانز نیز قرار است برای مراسم اختتامیه دومین دوره جام جهانی هنرمندان در جزیره قشم حضور پیدا کنند و ما را همراهی کنند.

وی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قرار است بازیکن شاخصی هم به ایران بیاید یا خیر، تصریح کرد: این مسابقات در رده سنی بالای ۳۵ سال برگزار می شود و طبق قانون این بازی ها هر تیم باید پنج بازیکن حرفه ای و ملی پوش را با خود بیاورد. در تیم ما نفراتی چون ابراهیم میرزاپور، محمد نوازی، مهدی شیری و... حضور دارند. البته سایر تیمها هنوز لیست‌شان را نداده اند. اما مجارستان قرار است دو نفر بازیکنان بزرگش را با خود به ایران بیاورد. در تیم یونان هم قرار است آقای گل جام ملت های اروپا حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جام جهانی هنرمندان از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه با حضور ده تیم در دو گروه در جزیره قشم برگزار خواهد شد. در گروه A تیمهای ایران، برزیل، ترکیه، مجارستان و ژاپن حضور دارند و در گروه B نیز آذربایجان، سوئد، آلمان، رومانی و یونان قرار دارند.