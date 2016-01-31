علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پروژههای متعددی متناسب با نیاز شهرستانها تعریف شده است، افزود: در شهرستان اردبیل ۳۴ میلیارد و ۲۳۷ میلیون ریال پروژه اجرا می شود.
وی افزود: این پروژه ها شامل سرمایه گذاری توزیع، نصب روشنایی معابر در نقاط مختلف شهری و روستایی شامل چاه های کشاورزی و صنایع تولیدی، برقرسانی به روستای قره داغ اردبیل، احداث روشنایی معابر بلوار ورودی ثمرین، کابل کشی زمینی فشار ضعیف چهار راه امام خمینی تا شریعتی، احداث روشنایی معابر چهار راه امام خمینی تا شرعیتی و نصب سلول های فتوولتائیک در مقابل ساختمان ستاد و مدیریت برق اردبیل است.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان پروژههای شهرستان سرعین را شامل سرمایه گذاری توزیع، نصب چراغ های روستایی معابر در نقاط مختلف شهری و روستایی و پروژههای نیرورسانی شامل مجتمع های مسکونی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال عنوان کرد.
علیزاده افزود: در شهرستان گرمی پروژههای سرمایه گذاری توزیع، نصب روشتنایی و نیرورسانی با هزینه کرد شش میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال و در شهرستان خلخال سرمایه گذاری توزیع، نصب روشنایی و نیرورسانی به ارزش ۹ میلیارد و هفت میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
وی در خصوص پروژههای شهرستان پارس آباد اضافه کرد: در این شهرستان سرمایه گذاری توزیع، روشنایی معابر، نیرو رسانی و نصب سلول های خورشیدی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال پیش بینی شده است.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان ادامه داد: در شهرستان بیله سوار نیز سرمایه گذاری توزیع، روشنایی معابر، نیرورسانی و بهرهبرداری از ساختمان جدید مدیریت برق بیله سوار با هزینه کرد ۲۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
علیزاده پروژههای شهرستانهای کوثرف نیر و نمین را شامل سرمایه گذاری توزیع، روشنایی معابر و نیرورسانی دانست و افزود: به ترتیب چهار میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در کوثر، هشت میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال در نمین و چهار میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال در نیر برای این پروژه ها هزینه شده است.
وی افزود: در شهرستان مشگین شهر نیز پروژههای سرمایه گذاری توزیع، روشنایی معابر، برقرسانی به روستای کریم آباد، نیرو رسانی، برقرسانی به چاه های کشاورزی شهرستان مشگین شهر، نیرورسانی به پارک جنگلی مشگین شهر، احداث روشنایی معابر پایه ۱۲ متری بلوار قره درویش و نصب سلول های خورشیدی با ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
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