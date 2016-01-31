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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

دسترسی به اینترنت ۵G با پهپاد خورشیدی گوگل

دسترسی به اینترنت ۵G با پهپاد خورشیدی گوگل

گوگل در نظر دارد با استفاده از پهپادهای خورشیدی اینترنت پرسرعت ۵G را به طور بی سیم به دور افتاده ترین نقاط دنیا برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر ایده فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت در دورافتاده ترین نقاط جهان آن هم به طور بی سیم و از راه آسمان توسط غولهای فناوری دنیا نظیر فیس بوک یا گوگل دنبال شده است.

هر دوی این شرکتها سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند. تاکنون فیس بوک با پروژه Aquila پیشرفتهایی در این عرصه داشjه است. این شرکت پهپاد خورشیدی مجهز به لیزرهای وای – فای طراحی و به طور آزمایشی روانه آسمان کرد.

گوگل هم پروژه ای موسوم به Project Loon را راه اندازی کرد که شامل بالنهای بزرگ مجهز به فرستنده می شود. هر دوی این فناوری ها اگر چه جذابیتهای خاص خود را دارند اما پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه حاصل نشده و تنها یک سری برنامه های آزمایشی انجام شده است.

اکنون شرکت گوگل گام تازه ای در این زمینه برداشته است. این غول فناوری پهپادهای خورشیدی جدیدی را راه اندازی کرده ;i قابلیت پرواز در دورافتاده ترین مناطق جهان را دارند.

این پهپاد جدید Centaur نام دارد که بر اساس چشم انداز کلی گوگل اینترنت پرسرعت ۵G را که ۴۰ بار سریعتر از سرویس ۴G LTE است به نقاط مختلف جهان می رساند.

با این حال در این نگرش جدید فرکانس انتقال، افت قابل توجهی خواهد داشت و به همین دلیل تصور می شود مهندسان گوگل باید برای حل این چالش فکر جدی کنند.

از آن گذشته هنوز مشخص نیست که پروژه جدید گوگل چگونه با پروژه قبلی یعنی بالن های اینترنت تلفیق خواهد شد.

کد مطلب 3038105

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