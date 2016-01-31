نخستین دوره مسابقات رالی شهری در تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، سید حمیدرضا امینی اظهار کرد: در یان رقابت ها ۴۰ خودرو شامل راننده ونقشه خوان در کلاس رالی شهری و ۳۰ خودرو در کلاس رنگ آمیزی خودرو بصورت خانوادگی در این دوره از مسابقاتشرکت کردند.

وی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها مسیر۶۰ کیلومتری را ازپایانه مسافربری در ۸ مسیر و ایستگاه پیموده و در پایان با استقرار درپارک جنگلی پیشکوه به رقابت خود پایان دادند.

وی ادامه داد: پیمودن مسیر در زمان مطلوب همراه با رعایت قوانین و علائم راهنمایی رانندگی با کمترین خطا شاخص تعیین نفرات برتراین دوره از مسابقات بود، ۳۰ داور با سرداوری احمد کوهستانی داور بین المللی شهرستان،۵ گشت سیار و ۳ طراح اولین دوره مسابقات رالی شهری شهرستان را قضاوت کردند.

امینی خاطرنشان کرد: بعد ازبررسی نهایی تایمها،کنترل های سیار و ایستگاهی توسط کمیته داوری نفرات برتر اعلام خواهند شد وی عقیل خراسانی دارنده خودرو سمند را به عنوان نفر نخست درکلاس رنگ آمیزی خودرو معرفی واعلام کرد.

قوامی ترویج فرهنگ صحیح رانندگی را از اهداف برگزاری اولین دوره رالی شهری در شهرستان عنوان کرد.