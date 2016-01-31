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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز پرنده زنگوله بال

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز پرنده زنگوله بال

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد از دستگیری دو شکارچی متخلف گونه حفاظت شده زنگوله بال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم میرزانژاد گفت: دو شکارچی متخلف که اقدام به شکار هفت قطعه گونه حفاظت شده و در معرض خطر انقراض زنگوله بال کرده بودند دستگیر شدند.

وی افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری و لاشه پرندگان شکار شده، کشف و ضبط شد.

میرزانژاد با بیان اینکه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شده اند افزود: با توجه به مهاجرت پرندگان به این شهرستان، یگان حفاظت این اداره با همکاری تشکل های مردمی و دوستداران طبیعت از عرصه های طبیعی شهرستان حفاظت می کنند و در این راستا مطابق قانون با متخلفین برخورد می شود.

وی از حامیان محیط زیست خواست موارد تخلف را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3038122
مسعود بربر

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