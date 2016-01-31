دستگیری دو شکارچی غیرمجاز پرنده زنگوله بال

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم میرزانژاد گفت: دو شکارچی متخلف که اقدام به شکار هفت قطعه گونه حفاظت شده و در معرض خطر انقراض زنگوله بال کرده بودند دستگیر شدند.

وی افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری و لاشه پرندگان شکار شده، کشف و ضبط شد.

میرزانژاد با بیان اینکه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شده اند افزود: با توجه به مهاجرت پرندگان به این شهرستان، یگان حفاظت این اداره با همکاری تشکل های مردمی و دوستداران طبیعت از عرصه های طبیعی شهرستان حفاظت می کنند و در این راستا مطابق قانون با متخلفین برخورد می شود.

وی از حامیان محیط زیست خواست موارد تخلف را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.