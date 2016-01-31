به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مرحله دوم فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۵ مسابقات شطرنج گرندپری بانوان امروز با حضور سرپرست و سرپرست نایب رئیسی فدراسیون شطرنج در محل این فدراسیون برگزار شد.

در جریان این نشست خبری ارتباطی تصویری با سارا خادم‌الشریعه نماینده ایران در مسابقات گرندپری که در حال حاضر در محل برگزاری مسابقات بین‌المللی جبل‌الطارق بسر می‌برد، گرفته شد.

در جریان این ارتباط خادم‌الشریعه با ابراز خرسندی از حضور در جمع ۱۲ شطرنج‌باز شرکت‌کننده در مسابقات گرندپری و رقابت با آنها، اظهار داشت: در مرحله اول مسابقات که به میزبانی موناکو برگزار شد، نتوانستم نتیجه خوبی بگیرم اما فکر می‌کنم با توجه به عملکردی که طی ماه‌های گذشته داشتیم، بتوانم در مرحله دوم نتیجه بهتری بگیرم.

وی ادامه داد: فدراسیون با گرفتن امتیاز میزبانی، بیشترین کمک را برای نتیجه‌گیری در این مرحله از مسابقات به من داشته است؛ ضمن اینکه تمرین ۱۰ روزه با مربی اوکراینی هم بسیار کمک حالم بود.

این ملی‌پوش شطرنج بانوان در مورد اینکه آیا ۱۰ روز تمرین با مربی اوکراینی برای آماده‌سازی حضور در مسابقات گرندپری کافی است؟ خاطرنشان کرد: در همین مدت زمان تمرین خیلی از اشکالاتم در مرحله اول مسابقات را برطرف کردم. به هر حال اگر تمرینات مستمر یا طولانی‌تر باشد، می‌توان بهتر نتیجه گرفت اما این مدت زمان تمرین هم برایم خوب بود.

خادم‌الشریعه با اشاره به عملکردش در مرحله اول مسابقات در موناکو فرانسه گفت: اگر یک نفر در کنارم بود که به لحاظ روحی و روانی کمک حالم می‌شد، می‌توانستم نتیجه بهتری بگیرم. در دور چهارم مسابقات که بازی تساوی را از دست دادم، به حضور یک مربی به شدت نیاز داشتم؛ اما به هر حال موناکو اولین حضورم در گرندپری بود و فکر می‌کنم تجربه خوبی برایم شد.

این استاد بزرگ شطرنج بانوان ضمن اشاره به عملکردی که تا به امروز در مسابقات بین‌المللی جبل‌الطارق داشته، یادآور شد: اولین بار است که ایران میزبان گردپری بانوان می‌شود که این می‌تواند به پیشرفت شطرنج کمک زیادی کند.

خادم‌الشریعه تاکید کرد: سطح مسابقات گرندپری بسیار بالاست بنابراین نمی‌توانم هیچ پیش‌بینی‌ای از عملکردم در این رقابت‌ها داشته باشیم اما به طور حتم در مرحله دوم بهتر از مرحله اول کار خواهم کرد.

نماینده ایران در مسابقات شطرنج گرندپری در مورد ترافیک برنامه‌هایش و اینکه شاید تاثیر منفی روی عملکردش در مسابقات گرندپری بگذارد، گفت: مسابقات جبل‌الطارق را به عنوان فرصتی برای آماده‌سازی در نظر گرفتم؛ ضمن اینکه سطح لیگ ایران هم آنقدر بالا نیست که باعث خستگی من شود.