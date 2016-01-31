عکاسان نیشابوری مقام دوم سوگواره ملی عاشورایی بیرق را تصاحب کردند

غلامرضا سلامتی مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی نیشابور در این رابطه به مهر گفت: سوگواره ملی بیرق می‌کوشد تا جلوه‌هایی ناب ازعشق و دلدادگی مردم ایران را با نگاه تیزبین و عکاسان هنرمند در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) را از جمله عزاداری سنتی و اصیل مردم در شهرها و روستاها ، عزاداری در تکایا و مساجد،عزاداری قومیت های مختلف، تعزیه ها و نماد های عاشورایی به تصویر بکشد.

وی گفت: اولین سوگواره ملی عکس های عاشورایی بیرق در سه بخش ملی با ۴۴ اثر، استانی با ۱۵ اثر و جنبی با ۱۰ اثر که ۶۹ اثر از ۵۰ عکاس با محوریت عاشورا راه یافت که در نمایشگاه نیز در معرض دید عموم قرارگرفت.

سلامتی خاطرنشان کرد:در بخش ملی مرتضی امین الرعایایی عکاس جوان نیشابور ی رتبه ی دوم کشور شد وتندیس ، لوح سپاس وهدیه نقدی این مسابقه را تصاحب کرد.

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی نیشابور تصریح کرد: برپایی این سوگواره اصالتا مهارت یابی در انعکاس نمادهای اصیل عزاداری ایرانی اسلامی است که خوشبختانه هنرمندان نیشابوری همیشه دارای آثار فاخر ومانادر بعد مذهبی وملی در جمهوری اسلامی ایران هستند.