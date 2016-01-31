امیدواری قهرمان ۱۳ ساله شطرنج ایران به قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شرکت‌کنندگان در نشست خبری امروز یکشنبه فدراسیون شطرنج که در آستانه برگزاری مسابقات گرندپری بانوان برگزار شد، علیرضا فیروزجا بود.

این شطرنج باز ۱۲ ساله کشور پنجشنبه گذشته و در پایان مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد تا پدیده جدید شطرنج ایران لقب بگیرد.

در جریان نشست خبری امروز علیرضا فیروزجا در رابطه با روند تمرینی خود که منجر به قهرمانی اش در رده سنی بزرگسالان شد، گفت: طی یکی دو ساله گذشته خیلی تمرین کردم. اوایل روزی ۲- ۳ ساعت تمرین داشتم، اما به مرور ساعات تمرینی خود را به ۶ ساعت در روز افزایش دادم.

وی با بیان اینکه برادرش هم یک شطرنج باز است، یادآور شد: خیلی از اوقات با برادرم شطرنج بازی می کنم که این موضوع روی روند آماده‌سازی‌ام تاثیر زیادی دارد.

این شطرنج باز ۳۰ ساله کشور تاکید کرد: شطرنج را بیشتر از هر چیز حتی بازی کردن در کوچه و خیابان دوست دارم حتی سر کلاس درس هم به شطرنج فکر می کنم.

پدیده شطرنج ایران گفت: اینکه همکلاسی هایم به خصوص بعد از قهرمانی کشور چه برخوردی با من داشته باشند، خیلی مهم نیست من می خواهم راهم را ادامه بدهم و تا قهرمانی جهان پیش بروم.