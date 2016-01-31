فقر، سایه سیاه بر آینده کودکان/ رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، سوء تغذیه اگر در زمان کودکی پیشگیری و درمان نشود، بر کیفیت زندگی جسمانی و عاطفی کودک در بزرگسالی تاثیر گذاشته و پیامدهای غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد.

واژه ای که شاید این روزها بسیار شنیده شده باشد «سوءتغذیه» یا همان مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان بزرگترین علت مرگ و میر کودکان معرفی کرده است و در این بین کشورهای در حال توسعه با مشکل بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته روبرو هستند. امروزه این بیماری شکل های مختلفی چون چاقی، کم خوری و ... به خود گرفته است.

سوءتغذیه، در سوخت و ساز بدن تاثیرات بسیاری می گذارد و بیماری هایی چون راشیتیسم،کوری و کم خونی مولود این بیماری هستند. اگر چه امروز فقر مالی در پیداش این بیماری بسیار تعیین کننده است اما با توجه به ظهور انواع آن، نباید از مباحث فرهنگی هم دور ماند. چرا که بسیاری از مشکلات کودکان به دلیل نا آگاهی والدینشان از وضعیت جسمانی و سلامتی آنها به وجود می آید.

محمد مسعود عظیم زاده اردبیلی متخصص کودکان و نوزادان، درباره مشکلات ناشی از سوءتغذیه در کودکان اظهار کرد: اگرچه در سوء تغذیه کودکان زیر شش سال، این طیف از لحاظ رشد و نمو جسمانی دچار مشکلاتی می شوند که کاملا قابل مشاهده است، اما نباید از علائم روحی و رفتاری و واکنش های کودک غافل ماند. اختلال خلق، بازیگوشی، اختلال خواب و اختلال در اشتها از دیگر علائم سوء تغذیه در کودکان است.

وی ادامه داد: در مراحل ابتدایی ابتلا به سوء تغذیه، کودکان لجباز می شوند و با همسالان خود نمی توانند به خوبی ارتباط برقرار کنند و به خاطر نداشتن توده های عضلانی محکم، بر عکس ماه های اول که بسیار بازیگوش و بیش‌فعال بودند، دچار بی حوصلگی می شوند.

این متخصص کودکان با اشاره به اینکه کم اشتهایی و کم خوابی از علائم شایع سوءتغذیه است، گفت: کودکان از بدو تولد باید دارای ساعات خواب بیشتری نسبت به بزرگسالان باشند. در حالت سوءتغذیه کم خوابی و بی کیفیت شدن خواب چون پرش های هنگام خواب، ناآرامی و تحرک زیاد و بیدار شدن با سر و صداهای خفیف بسیار مشاهده می شود.

وی با اشاره به تحریک پذیری بسیار مغز در کودکان تصریح کرد: متاسفانه کم‌اشتهایی و بداشتهایی در کودکان از دو سالگی بیشتر می شود که با عادت های غذایی نامناسب همراه است و متاسفانه فقر فرهنگی و اقتصادی والدین در مورد تغذیه کودکانشان، به مشکلات بیشتری منجر می شود. چرا که در بعضی مواقع سوءتغذیه از عدم آگاهی در مورد نوع تغذیه به وجود می آید.

متخصص کودکان و نوزدان با اشاره به اینکه اگر سوءتغذیه درمان نشود منجر به مشکلات عدیده ای در زندگی بزرگسالی کودکان می شود افزود: سوءتغذیه به طور کلی بر کیفیت زندگی کودکان در بزرگسالی تاثیر می گذارد و بیشتر خود را در افت تحصیلی و رشد جسمانی و عاطفی نشان می دهد. تا سن هفت سالگی کودک از نظر جسمانی و عاطفی باید تامین شده و به استقبال بزرگسالی پیش برود.

عظیم زاده اردبیلی به عوارض دیگر سوءتغذیه کودکان در بزرگسالی اشاره کرد و اظهار داشت: بدن نسبت به بیماری های گوارشی مقاومت می کند و در طول زمان ظهور و بروز پیدا می کنند که آن موقع راه درمان بسیار سخت تر و غیرقابل جبران خواهد بود. ضمن اینکه در سوءتغذیه های شدید ناشی از کمبود آهن، به قلب فشار زیادی وارد می شود و دیگر هیچ راه درمانی وجود ندارد و نارسایی قلبی تا پایان عمر با کودک همراه خواهد بود.

این متخصص کودکان ادامه داد: در کودکان مشکوک به سوءتغذیه، آزمایش های لازم انجام شده و در صورت سالم بودن، تنها با ویتامین ها و مواد غذایی از این بیماری پیشگیری می شود در غیر این صورت، در مورد سوءتغذیه های شدید که بیشتر در مناطق محروم هم دیده می شود باید به سراغ درمان ها و پیشگیری های جدی تری با استفاده از ویتامین ها و مواد غذایی مفید و تامین کننده رفت.

در راستای کاهش و رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال کمیته امداد طرحی را با عنوان هم‌سفره اجرایی می کند به طوریکه از طریق سامانه#2222*780* با حمایت اقشار مختلف مردم مواد مورد نیاز کودکان شناسایی شده توسط وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

آنچه که به نظر می رسد، مهمترین نکته در مورد سوء تغذیه آگاهی همه مردم از این بیماری و خطراتی است که می تواند آینده یک کودک را تحت تاثیر عوارض خود قرار بدهد. آگاهی والدین در مورد سلامت و تغذیه کودکانشان یک سوی این جریان است. البته ناگفته نماند که فقر اقتصادی سلامت بسیاری از کودکان سرزمین مان را تهدید می کند. و این موضوع به همت و آگاهی مردم نوع‌دوست و خیرین بستگی دارد تا آینده کودکان به قیمتی ناچیز از بین نرود.