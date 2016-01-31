به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون تیراندازی، فینال مسابقات تفنگ سه وضعیت بانوان در حالی برگزار شد که تنها نماینده ایرانی راه یافته به این مرحله توانست با کسب مدال نقره و جایگاه دوم آسیا، پنجمین سهیه المپیک را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

در این بخش، هشت تیرانداز از کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، هند، ایران، مغولستان، ژاپن و مالزی با یکدیگر رقابت کردند که تیرانداز سنگاپوری در جایگاه اول ایستاد و نماینده ایران در رده دوم قرار گرفت. عنوان سوم نیز به تیراندازی از کره جنوبی رسید.

در رقابتهای مقدماتی این ماده مریم طالبی و نرجس امام قلی نژاد دو نماینده ارزنده کشورمان از راهیابی به فینال بازماندند.

کاروان ورزشی ایران تاکنون به سه مدال رنگارنگ (یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز ) دست یافته است ضمن اینکه تا این لحظه ۵ سهمیه برای کشورمان قطعی شده است.

مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در هند طی روزهای ۵ الی ۱۴ بهمن ماه با حضور ۵۳۱ ورزشکار از ۳۰ کشور آسیا در شهر دهلی در حال برگزار ی است.