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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰

با کسب مدال نقره تفنگ سه وضعیت؛

مه‌لقا جام بزرگ پنجمین سهمیه ایران در المپیک ریو را کسب کرد

مه‌لقا جام بزرگ پنجمین سهمیه ایران در المپیک ریو را کسب کرد

مه لقا جام بزرگ با کسب مدال نقره مسابقات تفنگ سه وضعیت قهرمانی آسیا پنجمین سهمیه کشورمان را در المپیک ریو قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون تیراندازی، فینال مسابقات تفنگ سه وضعیت بانوان در حالی برگزار شد که تنها نماینده ایرانی راه یافته به این مرحله توانست با کسب مدال نقره و جایگاه دوم آسیا، پنجمین سهیه المپیک را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

در این بخش، هشت تیرانداز از کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، هند، ایران، مغولستان، ژاپن و مالزی با یکدیگر رقابت کردند که تیرانداز سنگاپوری در جایگاه اول ایستاد و نماینده ایران در رده دوم قرار گرفت. عنوان سوم نیز به تیراندازی از کره جنوبی رسید.

در رقابتهای مقدماتی این ماده مریم طالبی و نرجس امام قلی نژاد دو نماینده ارزنده کشورمان از راهیابی به فینال بازماندند.

کاروان ورزشی ایران تاکنون به سه مدال رنگارنگ (یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز ) دست یافته است ضمن اینکه تا این لحظه ۵ سهمیه برای کشورمان قطعی شده است.

مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در هند طی روزهای ۵ الی ۱۴ بهمن ماه با حضور ۵۳۱ ورزشکار از ۳۰  کشور آسیا در شهر دهلی در حال برگزار ی است.

کد مطلب 3038135

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