به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در خصوص مشکل فنی تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی برای کاربران اظهار داشت: هم‌اکنون این سیستم توسط اپراتور ایرانسل ایجاد شده است و مشترکان این اپراتور می‌توانند پیامک‌هایی را که تمایلی به دریافت آن ندارند از سیستم پیامک‌های تبلیغاتی حذف کنند.

وی افزود: در همین حال اپراتور همراه اول نیز تا یک ماه آینده این سیستم را راه‌اندازی خواهد کرد و بر این اساس دیگر مشترکان موبایل مشکلی نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات در مورد اعلام وصول سئوال نمایندگان مجلس در مورد مشکل پیامک‌های تبلیغاتی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزیر فرهنگ و ارشاد در رأس کمیته‌ای مسئول محتواهی پیامک‌های تبلیغاتی شده است و این کمیته ۱۰ عضو دارد که یکی از اعضای آن وزارت ارتباطات است. بر این اساس در جلسه مجلس برای پاسخگویی، وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضای کمیته‌ پیامک‌های انبوه پاسخ خواهد داد و از عملکرد خود دفاع می‌کند.

آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده مصباح

واعظی در پاسخ به سئوال دیگری از مهر در مورد آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده مصباح در کشور ایتالیا گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها به طور قطع این ماهواره را پس خواهیم گرفت.

وی گفت: با توجه به برنامه‌هایی که برای سفر به فرانسه داشتیم، موفق نشدم همراه رئیس‌جمهور در ایتالیا حضور داشته باشم و این موضوع را پیگیری کنم، اما به طور قطع موضوع بازپس‌گیری ماهواره مصباح را دنبال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در مورد مذاکره با شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران تاکید کرد: طی ۱۰ روز گذشته و با رفع تحریم‌ها، تقاضاهای بسیاری برای حضور در بازار ایران از سوی شرکت‌های مختلف اعلام شد، اما ما طبق ضوابط و شرایطی که داریم، از شرکتی استقبال می‌کنیم که علاوه بر سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی ایران، در کشور ما دفتر داشته باشد و از نیروهای ایرانی استفاده کند.

وی افزود: در همین حال شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند باید بتوانند در کشور ثالث نیز بازاری مخصوص ایران اختصاص دهند. این شرایط در راستای حمایت از کسب و کارهای داخلی صورت گرفته است.

واعظی با اشاره به مذاکرات شرکت فرانسوی اورنج با اپراتور همراه اول برای سرمایه‌گذاری در این شرکت گفت: این اپراتور علاقه‌مندی خود را اعلام کرده است و مذاکره با آن همچنان در جریان است که امیدواریم به زودی نتیجه آن اعلام شود.

اختصاص دو بند به تولید محتوای بومی در برنامه ششم توسعه

وزیر ارتباطات در مورد برنامه ششم توسعه و جایگاه تولید محتوای بومی در این برنامه گفت: بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، دو بند به موضوع محتوای بومی فضای مجازی اختصاص یافته است که در این راستا در برنامه ششم توسعه به تولید محتوای بومی نگاه ویژه‌ای شده است.

وی ادامه داد: تولید اپلیکیشن‌ها و خدمات نرم‌افزاری از جمله این الزامات است که در اولویت وزارت ارتباطات قرار گرفته است. بر این اساس مرکز توانمندی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا با هدف تجاری‌سازی محتواهای تولید شده در این بخش راه‌اندازی شده است.

واعظی با اشاره به حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افرادی که ایده‌های نو داشته اما سرمایه ندارند، گفت: این مرکز با هدف اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حوزه آی سی تی و پیوند دادن آنها به زنجیره ایده تا محصول ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات در مورد برنامه‌های مدنظر برای افزایش سرعت اینترنت گفت: هدف‌گذاری ما از دو سال گذشته تاکنون افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و نیز گسترش شبکه دسترسی برای کسانی است که از نعمت اینترنت محروم بودند، اما هم‌اکنون بالغ بر ۲۹ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می‌کنند که این رقم چند برابر گذشته است.

وی با اشاره به اینکه همچنان توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار است، گفت: مقدمات شبکه ملی آماده شده و توسعه را در بستر شبکه ملی اطلاعات با افزایش پهنای باند ۸۰ درصدی برای داخل کشور و ۲۰ درصدی برای اینترنت بین‌الملل پیش می‌بریم تا انتظارات مردم را پاسخگو باشیم.

تحقیق و پژوهش و بومی کردن فناوری نباید متوقف شود

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات نیز گفت: هم‌اکنون کشورهای مختلف علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند و چارچوب‌های ایران را که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است، پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کشورهای مختلفی به ما خط اعتباری می‌دهند، اضافه کرد: شرایطی به وجود آمده که اگر آماده باشیم می‌توانیم در راستای اهدافمان از این موقعیت‌ها بهترین استفاده را داشته باشیم. با این وجود باید توجه داشته باشیم که آنچه در دوران تحریم کسب کرده‌ایم و به خودباوری رسیده‌ایم را متوقف نکنیم.

واعظی رفتن به سمت تحقیق و پژوهش و بومی‌سازی فناوری را الزامی برشمرد و گفت: امروز هر چقدر پهنای باند اینترنت نیاز شرکت‌ها باشد را پاسخ خواهیم گفت و در حال تقویت زیرساخت ارتباطی کشور هستیم.