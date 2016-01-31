بخش استانی هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه استانی این دوره از جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر عصر روز گذشته ۱۰ بهمن ماه در استان تهران و فرهنگسرای بهمن گشایش یافت. در بخش استانی بخشی از آثار چاپی این دوره از جشنواره در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی از برگزاری نمایشگاهی این رویداد هنری در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: جشنواره فجر امسال همان روندی را ادامه می‌دهد که در طی سال‌های گذشته طی کرده است. با برگزاری این جشنواره در این ۷ سال، سرمایه خوبی جذب کردیم و آن سرمایه چیزی نیست جز ۳۰ هزار هنرمندی که توانستیم نظر مساعد آنها را جذب کنیم.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره حضور استان‌ها در جشنواره نیز اظهار کرد: پیش از این اعلام شده بود، نمایشگاه جشنواره هشتم هنرهای تجسمی فجر در ۲۶ استان برگزار می‏‌شود اما تاکنون تنها ۲۰ استان اعلام آمادگی کرده‌اند. به این صورت علاوه بر تهران استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، یزد، اصفهان و کرمان پذیرای آثار هنرمندان جشنواره تجسمی فجر هستند که همچنان رایزنی‌ها با ۶ استان دیگر ادامه دارد.

نمایشگاه هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، در برگیرنده آثاری از هنرمندان نسل‌های مختلف هنر ایران طی ۴ دهه از ۴۰ تا ۷۰ شمسی است که در بخش مفاخر به نمایش در آمده است و در کنار این آثار، ۲۰۵ اثر از هنرمندان سراسر کشور در بخش رقابتی هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در معرض دید قرار گرفته است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۷ اسفندماه در موسسه فرهنگی و هنری صبا و ۲۰ استان کشور میزبان دوستداران هنر است.