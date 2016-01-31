۲۹ پروژه دهه فجر در قائمشهر افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی روابط عمومی‌های دستگاههای اجرایی شهرستان قائمشهر اظهار داشت: این طرحها شامل ۲۰ طرح افتتاحی با ۱۷ میلیاردتومان اعتبار و ۹ طرح کلنگ زنی با ۲۰ میلیاردتومان اعتبار خواهد بود.

وی روابط عمومی را آیینه تمام نمای ادارات و چشم بینای مدیران برشمرد و ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید تلاش کنند مدیران ادارات را از حالت مدیر آماری خارج کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر، عنوان کرد: در شرایطی به استقبال سالگرد انقلاب اسلامی می‌رویم که دو آزمون سیاسی انتخاباتی درپیش داریم واین ظرفیت، دقت و حساسیت بیشتری را طلب می‌کند و باید مراقب باشیم در جشن‌هایی که در ادارات به مناسبت پیروزی انقلاب برگزار می‌شود، زمینه برای حق و ناحق بوجود نیاید.

فرماندار قائمشهر با بیان اینکه کسی حق سوءاستفاده از مجموعه ادارات را ندارد، تصریح کرد: براساس قانون با متخلفین در انتخابات برخورد می‌شود و انتظار می‌رود رؤسای ادارات در این حوزه نهایت دقت را بکار گیرند.

وی با تأکید بر تعامل روابط عمومی ادارات با اصحاب رسانه، گفت: همکاری با خبرنگاران بخش عمده‌ای از مشکلات ادارات را حل می‌کند و بواسطه آن تحرک و پویایی در دستگاههای اجرایی بوجود خواهدآمد.

محمدی با اشاره به قوی بودن تیم رسانه‌ای قائمشهر توصیه کرد، خبرنگاران نقدهای سازنده خود را به ادارات ارائه دهند.