  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

فرماندارقائمشهر:

۲۹ پروژه دهه فجر در قائمشهر افتتاح و کلنگ زنی می شود

۲۹ پروژه دهه فجر در قائمشهر افتتاح و کلنگ زنی می شود

قائمشهر - فرماندار قائمشهر گفت: طی ایام دهه فجر ۲۹ طرح در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی روابط عمومی‌های دستگاههای اجرایی شهرستان قائمشهر اظهار داشت: این طرحها شامل ۲۰ طرح افتتاحی با ۱۷ میلیاردتومان اعتبار و ۹ طرح کلنگ زنی با ۲۰ میلیاردتومان اعتبار خواهد بود.

وی روابط عمومی را آیینه تمام نمای ادارات و چشم بینای مدیران برشمرد و ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید تلاش کنند مدیران ادارات را از حالت مدیر آماری خارج کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر، عنوان کرد: در شرایطی به استقبال سالگرد انقلاب اسلامی می‌رویم که دو آزمون سیاسی انتخاباتی درپیش داریم واین ظرفیت، دقت و حساسیت بیشتری را طلب می‌کند و باید مراقب باشیم در جشن‌هایی که در ادارات به مناسبت پیروزی انقلاب برگزار می‌شود، زمینه برای حق و ناحق بوجود نیاید.

فرماندار قائمشهر با بیان اینکه کسی حق سوءاستفاده از مجموعه ادارات را ندارد، تصریح کرد: براساس قانون با متخلفین در انتخابات برخورد می‌شود و انتظار می‌رود رؤسای ادارات در این حوزه نهایت دقت را بکار گیرند.

وی با تأکید بر تعامل روابط عمومی ادارات با اصحاب رسانه، گفت: همکاری با خبرنگاران بخش عمده‌ای از مشکلات ادارات را حل می‌کند و بواسطه آن تحرک و پویایی در دستگاههای اجرایی بوجود خواهدآمد.

محمدی با اشاره به قوی بودن تیم رسانه‌ای قائمشهر توصیه کرد، خبرنگاران نقدهای سازنده خود را به ادارات ارائه دهند.

کد مطلب 3038145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه