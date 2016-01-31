به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت مشترک ژیوان گاسپاریان و سهراب پورناظری در سی‌ویکمین جشنواره‌ موسیقی فجر به دلیل ابتلای این نوازنده برجسته‌ دودوک به بیماری آنفولانزا منتفی و به زمان دیگری موکول شد.

گاسپاریان در فایل تصویری که به دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر ارسال کرده است، توضیح داد: «من ایران را خیلی دوست دارم و با اشتیاق فراوان می‌خواستم برای اجرای برنامه به ایران بیایم اما متاسفانه این آنفولانزای خوکی من را مریض کرد و در حال حاضر در حال درمان هستم و پزشکان گفته‌اند، مراحل درمان را به طور کامل طی کنم. من حتما به زودی برای اجرای کنسرت به ایران سفر خواهم کرد.»

نوه‌ این هنرمند که او نیز «ژیوان» نام دارد، با اعلام این خبر توضیح داد:‌ این نوازنده به علت بیماری اخیر خود و کهولت سن، بنا به توصیه‌ اکید پزشکان امکان سفر به ایران را ندارد.

اما به دلیل منتفی شدن حضور ژیوان گاسپاریان در ایران، طبق رایزنی‌های انجام شده، «آنتونیو ری»، نوازنده مطرح موسیقی فلامنکو جایگزین ژیوان گاسپاریان شد تا در همان تاریخ همراه با سهراب پورناظری هم‌نوازی کنند.

این نوازنده‌ اسپانیایی، روز چهارشنبه ۲۸ بهمن‌ماه در تالار وحدت روی صحنه می‌رود و پس از آن روز ۲۹ بهمن ماه ساعت ۲۱ در سالن برج میلاد با همراهی تنبور و کمانچه‌ سهراب پورناظری اجرای دیگری را در ایران تجربه می‌کند. سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۱ بهمن تا ۱ اسفند برگزار می‌شود.

ژیوان گاسپاریان نوازنده‌ دودوک و سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده‌ تنبور و کمانچه قرار بود روز ۲۹ بهمن در سالن برج میلاد روی صحنه بروند.