توزیع نامناسب متخصص قلب در کشور/تجهیزات قلب و عروق گران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون نوحی در آستانه برگزاری بيست و يكمين گنگره سالانه انجمن قلب ايران، گفت: در کشورمان به ازا هر یک میلیون نفر حدود ۲۰ متخصص قلب بالغین داریم که بر حسب جمعیت کمبود جدی وجود ندارد ولی پراکندگی و دسترسی به امکانات و تجهیزات مشکلات اصلی است.

وی تصریح کرد: در برخی نقاط کشور توزیع نیروی انسانی متخصص به گونه ای است که بیشتر از حد استاندارد متخصص داریم و در برخی نقاط نیز بر حسب جمعیت پزشک متخصص قلب و عروق کمتری داریم.

نوحی افزود: نکته دیگر امکانات است که متخصص قلب را از نظر کارهای تخصصی محدود می کنند. اکوکاردیوگرافی و تست ورزش ابتدایی ترین ابزار است؛ البته آنژیوگرافی منظور نیست.

وی با بیان اینکه کشورهای جهان آمار متفاوتی از نظر متخصص به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت دارند، افزود: برخی کشورها به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر متخصص قلب بالغین دارند، برخی ۲۰ و در آمریکا بیش از ۳۰ نفر است برخی کشورها مانند ایتالیا بیش از ۵۰ نفر متخصص به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت دارند.

رئیس انجمن قلب و عروق ایران گفت: اکنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر متخصص قلب و عروق بالغین به عنوان کاردیولوژیست در کشور فعالیت می کنند و رشته های متعددی از جمله قلب کودکان، جراحی قلب، تخصص قلب بالغین و فلوشیپ های مربوطه مانند اکوکاردیوگرافی، اینترونشن کاردیولوژی و...، وجود دارد که خدمات ارزنده ای ارائه می کنند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت: از نظر تربیت نیروی انسانی در رشته تخصصی قلب وعروق هیچ کمبود و مشکلی نداریم و حتی شاید در آینده نیاز باشد که تربیت نیروی انسانی را از نظر تعداد کاهش دهیم و به کیفیت آموزشی و تربیتی نیروهای موجود بیشتر بپردازیم؛ البته این نکته در خصوص تخصص قلب اطفال و جراحی فعلا مطرح نیست.

رئیس شبکه تحقیقات قلب و عروق کشور با بیان اینکه برگزاري كنگره ها و سمپوزيوم های مختلف به همگرايي اعضا و تخصص هاي مختلف مربوط به قلب و عروق كمك شاياني مي كند گفت: در همين راستا نيزچهارمين كنگره مشترك با انجمن هاي مرتبط، همزمان با بيست ويكمين گنگره سالانه انجمن قلب ايران در تاریخ ۱۱ لغايت ۱۴ اسفند ۹۴ در سالن همايش بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايي تهران با حضور ميهمانان داخلي و خارجي برگزار می شود كه نقش اثر گذاري در به روز رساني دانش متخصصان، پزشكان و پرستاران دارد.

نوحی با بیان اینکه برای رفع مشکل ناهماهنگی در پراکندگی نیروی انسانی متخصص قلب، اقدام به تربیت نیروی انسانی بومی و ساکن در هر استان شده است که این امر موجب می شود پزشکان دانش آموخته در همان استان به خدمت ادامه دهند و نیازهای ساکنان همان استان را پاسخگو باشند، یادآور شد: به طور طبیعی استقرار و اقامت متخصص بومی در استانها بیشتر شده بنابراین مشکل پراکندگی کمتر می شود به همین خاطر اکنون در برخی استان ها نیروی متخصص به اندازه کافی داریم.

مشاور وزیر بهداشت، اظهار امیدواری کرد که سه اتفاق بیافتد: یکی اینکه شرایط کلی کشور به گونه ای شود که مناطق محروم تر بیشتر از امکانات کلی کشوری در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش، بهداشت، راه و مدرسه بهره مند شوند. دوم اینکه به طور بومی در همان مناطق نیروی تخصصی بومی تربیت کرده باشیم و سوم اینکه امکانات خدمت رسانی مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهیم یعنی اگر متخصصی در شهری فعال می شود امکانات تشخیصی و درمانی در اختیار وی باشد تا تمام خدمات را به طور کامل در همان استان یا شهر ارائه دهد.

رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی درمانی شهیدرجایی با یادآوری اینکه تجهیزات قلب و عروق گران است ولی باید برای خدمت رسانی در اختیار متخصصان قرار گیرد، گفت: مشکلی وجود ندارد و آینده رشته قلب و عروق بسیار روشن است.

وی در مورد سیاستهای پیرامون رشته فوق تخصصی جراحی قلب و عروق گفت: اکنون مشکل حاد نداریم ولی در درازمدت که جمعیت ان شاالله افزایش پیدا می کند باید به همان نسبت متخصص جراحی قلب تربیت کنیم.

نوحی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲۰۰ نفر جراح قلب داریم و باید این تعداد افزایش پیدا کند گفت: جراحی قلب و عروق از آن جایی که دوره طولانی دارد و دشواری های خاص خود را دارد، گرایش به حضور در این رشته فوق تخصصی کم شده است به همین خاطر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تلاش است تا انگیزه و علاقه ورود به این رشته را افزایش دهد.

وی در پایان گفت: به خاطر داشته باشیم که خدمات درمانی و پزشکی در کشورمان در مقایسه با هر نقطه دنیا، فوق العاده ارزان است.