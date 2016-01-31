غلامرضا آقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین همکاری فرمانداران شهرستانهای مختلف استان شناسنامه لرستان در حوزه اعتیاد و مواد مخدر تهیه شد.

وی با بیان اینکه تهیه شناسنامه اعتیاد و مواد مخدر لرستان ظرف دو ماه گذشته با هماهنگی فرمانداران صورت گرفته است گفت: بعد از تهیه، این شناسنامه به شورای مبارزه با مواد مخدر استان ارائه شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان با بیان اینکه هم اکنون این شناسنامه در شورا در مرحله تجدید نظر و بررسی است گفت: امیدواریم با هماهنگی فرمانداران و همچنین دستگاههای اجرایی مانند دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی شناسنامه لرستان در حوزه مواد مخدر و اعتیاد را به طور مطلوبی تدوین و برای اجرا در سال آینده آماده کنیم.

آقامیرزایی با بیان اینکه بنا داریم پس از نهایی کردن این شناسنامه حوزه مواد مخدر و اعتیاد لرستان به استقبال اجرای اقدامات مدنظر در قالب برنامه ششم توسعه برویم گفت: در این راستا بنا داریم که برش استانی برنامه ششم توسعه لرستان در حوزه مواد مخدر و اعتیاد را همزمان با سایر استانهای کشور تهیه و از ابتدا تا پایان برنامه ششم توسعه آن را عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با کاهش ۲۵ درصدی مصرف و توزیع مواد مخدر در کشور عنوان کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن برش استانی برنامه ششم توسعه استان در این حوزه و همچنین دیگر اقدامات مدنظر بتوانیم این بیانات مقام معظم رهبری را در استان لرستان عملیاتی کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا انتظار داریم که فرمانداران شهرستانهای مختلف لرستان آمار دقیق پنج سال گذشته افراد آسیب دیده از اعتیاد و مواد مخدر را به شورای مبارزه با مواد مخدر ارائه دهند گفت: همچنین مراکز ترک اعتیاد مجاز لرستان شامل کلینیک ها و مراکز اقامتی میان مدت، شبکه بهداشت و درمان و همچنین بهزیستی در شهرستانهای مختلف باید در این زمینه ما را یاری دهند.