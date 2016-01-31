زخمی شدن ۳ نظامی صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، عملیات های شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جدیدترین عملیات فلسطینیان، یک شهروند فلسطینی به وسیله سلاح سرد به تجمع نظامیان صهیونیست در رام الله واقع در کرانه باختری حمله کرد.

به دنبال این حمله ۳ نظامی صهیونیست به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. منابع بیمارستانی حال یکی از مجروحان را وخیم گزارش کرده اند.

در همین ارتباط، نظامیان رژیم صهیونیستی به روی عامل این عملیات آتش گشوده و وی را به شهادت رساندند.