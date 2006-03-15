ايستگاههاي استراحت كارگران خدمات شهري ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر مسعود كرباسيان در همايش تجليل از رفتگران نمونه شهر تهران كه تحت عنوان " آشناي كوچه ها " در محل فرهنگسراي بهمن برگزار شده بود در جمع تعداي از كارگران خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به جمع آوري دو ميليون و پانصد و پنجاه هزار تن زباله و ضايعات طي سال جاري توسط رفتگران شهر تهران گفت:طول مسير حركت و جمع آوري اين زبله ها 40هزار كيلومتر بوده است.

وي با اشاره به صرف 150ميليارد ريال به منظور رفع آب گرفتگي معابر در سال جاري اظهار داشت:همچنين در طول فصل زمستان 63هزار و555نفر ساعت در روز نيروي انساني براي كار برف روبي در شهرداري هاي مناطق به كار گرفته شده اند.

كرباسيان با تاكيد بر لزوم استفاده رفتگران از لباس فرم و شبرنگ اظهارداشت:متاسفانه برخي از سهل انگاري ها در هنگام كار كردن كارگران خدمات شهري در مسير بزرگراهها منجر به ضايعات جبران ناپذير و حتي متاسفانه فوت آنان شده است.

وي خاطر نشان ساخت:لازم است كارگران خدمات شهري با استفاده از تسهيلات شركت شهر سالم نسبت به اخذ كارت بهداشت خود اقدام كرده و از مزاياي آن بهره مند شوند.

معاون خدمات شهري شهرداري تهان با تاكيد بر لزوم استفاده كارگران خدمات شهري از كيسه هاي پلاستيكي،ماسك،لباس فرم،دستكش در هنگام جمع آوري زباله و ضايعات در خيايبان ها تصريح كرد:رفتگران از ايستادن بر روي ماشينهاي روباز حمل زباله خودداري كنند چرا كه اين امر در برخي مداقع حوادث جبران ناپذيري را ببراي آنان به دنبال داشته است.