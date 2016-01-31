نخستین سهمیه المپیک ریو برای ورزش همدان کسب شد

علیرضا شمسیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب سهمیه المپیک ریو اظهار داشت: مهلقا جامه بزرگ در مسابقات انتخابی هند در رشته تفنگ ۳ وضعیت بانوان با کسب مدال نقره جواز شرکت در المپیک ریو ۲۰۱۶ را به دست بیاورد.
وی با بیان لینکه جامه بزرگ نخستین بانوی همدانی است که برای دو دوره متوالی موفق به کسب سهمیه شده است، گفت: وی در المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز بهعنوان ملیپوش تیراندازی کشورمان حضور داشت و باحجاب اسلامی خود بارها موردتمجید رسانههای جهان قرار گرفت.
رئیس هیئت تیراندازی استان همدان بابیان اینکه در همدان برای توسعه رشته تیراندازی زحمتهای بسیاری کشیده شده است، گفت: استان همدان ظرفیت بسیار بالایی در رشته تیراندازی داشته و ورزشکاران همدانی ظرفیت جهانی در این رشته دارند و همیشه در مسابقات خود را ثابت کردهاند.
شمسیپور عنوان کرد: هیئت تیراندازی استان همدان در دو سال گذشته از لحاظ زیرساختهای این رشته رشد خوبی داشته و تا حد امکان سعی شده نیازهای تیراندازان استان برطرف شود.
وی بابیان اینکه همدان میتواند میزبان مسابقات کشوری باشد، بیان کرد: زیرساخت این رشته در استان همدان فراهم است و در استان همدان بیش از ۱۵۰ خط تیراندازی وجود دارد.
رئیس هیئت تیراندازی استان همدان عنوان کرد: سالن اختصاصی تیراندازی همدان نیز دارای ۲۴ خط استاندارد است که این قابلیت را فراهم کرده تا میزبانی مسابقات و اردوهای مختلف ملی را داشته باشیم.
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