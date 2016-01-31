محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین نمایشگاه صنایع‌دستی ایران در کرمان، اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ بهمن‌ماه جاری در ۱۴۰ غرفه و با حضور صنعتگران ۳۰ استان کشور در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق با حضور معاون صنایع‌دستی کشور در کرمان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسب ایام دهه مبارک فجر برگزاری می‌شود، عنوان کرد: تلاش کردیم تا زمینه را برای بهره‌مندی و استفاده حداکثری شهروندان از نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی را فراهم آوریم.

وفایی برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی را موجب معرفی هنرهای دستی به مردم و علاقه‌مند کردن آن‌ها به فعالیت در این حوزه و اشتغال‌زایی هرچه بیشتر دانست و افزود: طبق روال هرسال نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان سراسر کشور برپا می‌شود که خود موجب پیوند بین اقوام مختلف ایرانی خواهد شد.

وی خواستار حضور جدی فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان کرمان در بازارها و نمایشگاه‌های سراسری شد و گفت: برای شکوفایی و رشد صنایع‌دستی باید به دنبال شناسایی بازارهای پرسود و بازاریابی و تبلیغات هرچه بیشتر بود که بهره‌گیری از افراد صاحب صلاحیت در این زمینه در اولویت کار این اداره کل قرارگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: نهمین نمایشگاه صنایع‌دستی ایران در کرمان شامل ارائه رشته‌های شاخص صنایع‌دستی هر استان با ۲۰ غرفه و ورک شاپ (اجرای زنده) و سه سیاه‌چادر عشایری و اجرای موسیقی محلی و بومی خواهد بود.

وفایی بابیان اینکه از ۱۴۰ غرفه این نمایشگاه ۵۰ غرفه متعلق به استان کرمان و ۹۰ غرفه متعلق به دیگر استان‌هاست، بیان کرد: استان کرمان در سال گذشته رتبه اول کشور را در برگزاری نمایشگاه‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان در ادامه از اهتمام این اداره کل بر ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: قطعاً این کار زمان‌بر است و نیاز به هماهنگی‌های گسترده دارد ولی سرعت تأثیر گزاری نمایشگاه‌ها بالاست و امیدواریم برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی موجب شود تا صنایع‌دستی به زندگی مردم وارد شود.