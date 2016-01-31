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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

وقوع عملیات تروریستی جدید در صحرای سینا مصر

وقوع عملیات تروریستی جدید در صحرای سینا مصر

وقوع یک انفجار تروریستی دیگر در صحرای سینا مصر به کشته شدن دو عنصر امنیتی این کشور منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صحرای سینا مصر همچنان شاهد اقدامات تروریستی علیه نیروهای امنیتی این کشور است.

بر اساس این گزارش، در آخرین اقدام گروه های تکفیری در صحرای سینا یک خودوری حامل نظامیان مصری در صحرای سینا منفجر شد.

رسانه های عربی اعلام کردند که به دنبال این انفجار دو نظامی مصری کشته و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر چندی پیش برای چهارمین بار حالت فوق العاده در شمال سینا را که به محلی برای فعالیت تروریست های داعش تبدیل شده است به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد.

گفتنی است، طی دو سال گذشته صدها نفر از افراد ارتش و پلیس مصر در حملات تندروها در شمال سیناء کشته شده اند. ارتش مصر می گوید در عملیاتی که با همکاری پلیس در این مناطق انجام می شود صدها نفر از این عناصر را کشته است.

کد مطلب 3038177

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