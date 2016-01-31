حضور چشمگیر گردشگران در جشنواره زمستانی منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره زمستانی ارس برای اولین بار و همزمان با برگزاری جشن های ایام الله مبارک دهه فجر، از اول تا ۳۰ بهمن در این منطقه برگزار می شود.

وی با اشاره به سردسیر بودن این منطقه افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش از این فصل زمستان دوران رخوت و سکوت منطقه آزاد به شمار می رفت اما با اجرای این جشنواره روزهای پرشور و پر رفت و آمدی را در زمستان ارس شاهد هستیم.

داداش زاده خارج نمودن منطقه آزاد ارس از فصلی بودن گردشگری، معرفی قابلیت های توریسم زمستانی، افزایش جذب گردشگر در ماه های سرد سال و رونق بازار را از جمله اهداف برگزاری نخستین جشنواره زمستانی ارس دانست.

وی با اشاره به راه اندازی چارتر قطار مسیر جلفا - تبریز گفت: در طول برگزاری جشنواره قطار چارتر با چهار واگن و با ظرفیت ۳۸۴ نفر بصورت رایگان همه روزه ساعت ۷:۳۰ صبح از مسیر تبریز به جلفا و ۷ عصر از جلفا به تبریز حرکت می کند و در مسیر رفت و برگشت قطار گروه های هنری برنامه های جذاب و متنوعی برای مسافران اجرا می کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه راه آهن جلفا قدیمی ترین راه آهن کشور است، اظهار داشت: تبیین فرهنگ استفاده از وسایل نقیله عمومی در منطقه و همچنین بهره مندی از حداکثر ظرفیت راه آهن جلفا و جابجایی گردشگران از مهمترین اهداف راه اندازی قطارهای چارتری است.

داداش زاده خاطرنشان کرد: در جشنواره زمستانی ارس، به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر جشن های ده روزه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن متمرکز شده اند که در این ایام برنامه های مختلف از جمله نورافشانی، اجرای موسیقی، نمایش، شعر، سرودهای آئینی و مسابقه با حضور هنرمندان برجسته کشور در سالن الغدیر جلفا برای عموم مردم برگزار می شود.

گفتنی است، اختتامیه جشنواره زمستانی ارس در سی ام بهمن ماه در سالن الغدیر جلفا برگزار و در این مراسم از برپاکنندگان جشن ها و قهرمانان مسابقات ورزشی تقدیر و به ده نفر از مسافران قطار چارتر به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.