حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری همایش بینالمللی «خطر جریانهای تکفیری در دنیای امروز و مسئولیت علمای جهان اسلام» را حرکتی اساسی، اصولی و مبتنی بر آموزههای وحیانی و برگرفته از سیره و سنت پیامبر اعظم اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) دانست و گفت: علمای برجسته تشیع نیز در طول تاریخ چنین اقداماتی را به صورت مختلف انجام دادهاند.
وی ادامه داد: باید از آیتالله العظمی مکارم شیرازی تقدیر و تشکر کرد که در این موقعیت حساس تاریخی و منطقهای برگزاری چنین همایش تأثیرگذار را به عهده گرفتهاند.
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، فعالیتهای این مرجع تقلید تقریبی یادآور فعالیتهای تقریبی مرجع بزرگ، آیتالله العظمی بروجردی است که با برقراری ارتباط با دانشگاه الازهر مصر و عالم بزرگ اهل سنت، شیخ شلتوت، زمینه تقریب جهان تشیع و تسنن را فراهم کرد.
حجتالاسلام اسکندری ادامه داد: در این موقعیت حساسی که استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا و فتنه انگیزیهای صهیونیسم بین الملل دولت غاصب اسرائیل در تلاشند تا با بهرهگیری از حربه اختلاف بین مذاهب اسلامی به مقاصد شوم خود برسند، بر همه دلسوزان اسلام اعم از علما و مراجع تقلید و عناصر فعال سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام لازم است مسیر تقریب بین مذاهب و تلاش در راستای ایجاد وحدت و انسجام امت اسلامی را راه و رسم خود قرار دهند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزند و هر کس در هر منصبی که وجود دارد و از او امکانی ساخته است تا در این مسیر و حرکت کمک کند، لازم است به اندازه توان خود مساعدت، همکاری و همراهی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قم با اشاره به جنایتهایی که در کشورهای اسلامی میشود، گفت: امروز ما شاهد خونهای به ناحق ریخته زیادی در کشورهای اسلامی به ویژه زنان و کودکان بیپناه هستیم. شاهد به شهادت رسیدن علما و نخبگان جهان اسلام و آوارگی هزاران هزار نفر از مردم بیپناه برخی از کشورهای اسلامی هستیم، بنابراین مسلمانان باید همه دست به دست هم دهند تا با این فتنهای که در جهان اسلام به نام داعش و تفکر تکفیری به وجود آمده، مقابله لازم صورت بگیرد و به دشمنان اسلام اجازه داده نشود که قوام کشورهای اسلامی را مورد هجمه قرار دهند.
وی افزود: مردم کشورهای اسلامی که حاکمانشان جاهلانه و نابخردانه به دنبال تامین منافع دشمنان اسلام هستند - همچون سعودیها و حاکمان کشور اسلامی ترکیه - باید در این مسیر هشدار دهند و اعتراض کنند و به حمایت از مسلمانان مظلوم به پا خیزند.
حجتالاسلام اسکندری با بیان اینکه هیچکس در دنیا به دنبال ساماندهی کشورهای اسلامی نیست، جز خود مسلمانان، اظهار داشت: هیچ یک از کشورهای جهان قادر نیست که وضع نابسامان کشورهای اسلامی را به سامان برساند، جز علما و دانشمندان و مردم کشورهای اسلامی. بنابراین جا دارد از این اقدام بهجا و شایسته که در سال گذشت و امسال تحت اشراف مرجع عالیقدر آیتالله العظمی مکارم شیرازی تدبیر و برگزاری شده است تقدیر و تشکر کرد و همگان از چنین حرکتهایی با تمام وجود حمایت کنند.
نظر شما