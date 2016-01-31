به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حمیدیه، درباره تسهیلات شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: در نشست مشترکی که با حضور مسئولان ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد تمامی شرایط اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلول های بنیادی بررسی و مقرر شد تا این شرایط تسهیل یابد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین قرار شد با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط اعطای وام به شرکت های دانش بنیان در صورت تایید ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی از این پس میزان تنفس بازپرداخت تسهیلات شرکت های دانش بنیان از یکسال به ۳ سال افزایش یابد و این بازپرداخت با سود ۱۴ درصد به شرکت های متقاضی پرداخت شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی از تدوین برنامه راهبردی برای ستاد خبر داد گفت: در ابتدای سال جاری تنها یک شرکت در حوزه سلول های بنیادی وجود داشت که این تعداد بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه با تلاش ستاد به ۵۰ مورد رسید.

وی یادآور شد: سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی موضوع علمی روز دنیا است که در این ارتباط شرکت های بزرگ مثل ال جی، سامسونگ و چندین شرکت بزرگ دیگر همچنین کشورهای منطقه اقدام به سرمایه گذاری کلان کرده اند.

حمیدیه افزود: با توجه به اینکه سلامت و امنیت دو رکن اصلی جامعه را تشکیل می دهد و کشور ما نیز به علوم پایه سلول های بنیادی دست یافته است، سرمایه گذاری در این حوزه جهت جلوگیری از وابستگی علمی به کشورهای پیشرو و به ویژه کشورهای منطقه از ضروریات انکار ناپذیر می شود.

به گفته وی، ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی شرکت های دانش بنیان کرده است و با توجه به پتانسیل شرکت های داروسازی برای سرمایه گذاری در این حوزه از شرکت های داروسازی دعوت به همکاری و سرمایه گذاری در این حوزه کرده است.

دبیر ستاد سلول های بنیادی همچنین برگزاری المپیاد دانش آموزی و دانشجویی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را در جهت ترویج و فرهنگ سازی این حوزه از اقدامات صورت گرفته برشمرد و اظهار داشت: ستاد سلول های بنیادی اقدام به راه اندازی ۲۷ کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف با همکاری گروه علوم پایه و بالینی کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به عدم وجود قوانین و ضوابط مورد نیاز در این حوزه با تلاش های مستمر این ستاد، آیین نامه مواد بیولوژیک بافت، ژن و سلول درمانی در تیرماه ابلاغ شد.

حمیدیه از پیوند سلول های بنیادی خونساز به عنوان یکی از حوزه های موفق سلول های بنیادی یاد کرد و افزود: در برخی رشته های دیگر این علم، ترجمه شده و در برخی دیگر پژوهشگران در تلاش برای ترجمه هستند.

حمیدیه خاطر نشان کرد: با توجه به این که در کشور مزرعه حیوانات وجود نداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه شهید باهنر و سه شرکت دانش بنیان دیگر از کرمان به صورت کنسرسیوم موفق به اخذ مجوز برای احداث مزرعه حیوانات شدند.

وی یادآورشد: طرح دیگری که اقدامات لازم جهت کسب مجوز از معاونت علمی و فناوری برای راه اندازی آن در دست پیگیری است اولین انستیتو سلولی گیاهی است که این طرح توسط جهاد کشاورزی، دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه صنعتی سهند تبریز به صورت کنسرسیوم ارائه شده است.

در ادامه بهزاد سطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نحوه پرداخت تسهیلات به مجریان، شرکت ها و موسساتی که تحت حمایت این صندوق قرار می گیرند را تشریح کرد.

وی گفت: پرداخت تسهیلات به صورت پلکانی است؛ البته در زمینه حمایت از طرحهایی که به این صندوق فرستاده می شود طی نامه ای از ستاد مربوطه طرح در جهت ارزیابی علمی و توجیه اقتصادی این طرح درخواست همکاری می شود و در صورت تایید ستاد مربوطه عقد قرار داد بین صندوق نوآوری و شکوفایی و مجری طرح صورت می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به عقد قرار داد صورت گرفته و با رعایت تمامی قوانین و شرایط این صندوق توسط مجریان صندوق ملزم به پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده می شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: این صندوق تسهیلات بلا عوض پرداخت نمی کند؛ بازپرداخت وام ها در برخی حوزه ها با سود ۱۴ درصد است و در برخی حیطه های دیگر از ۱۴ تا ۲۲ درصد متغیر است و بازپرداخت وام ها نیز متناسب با طرح بوده به طور مثال بعضی طرح های بازپرداخت حداکثر ۵ ساله دارند و بعضی دیگر در صورت مشارکت بانک نیز ۷ ساله است.

سلطانی تاکید کرد: در برخی زمینه ها طبق ارزیابی صورت گرفته به جای اعطای وام، از مجریان یا شرکت ها در جهت سرمایه گذاری مشترک حمایت به عمل می آید که نیاز به هیچ نوع تضامینی ندارد و درصورت بروز مشکل نیز بازپرداخت نخواهد داشت.

وی گفت: البته در این زمینه ارزیابی لازم از طرح جهت سرمایه گذاری صورت می گیرد به گونه ای که باید افق آن مشخص و شفاف باشد. همچنین ارزش گذاری دانش فنی نیز از ضروریات انکارناپذیر این مورد به شمار می آید.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین به بحث پیرامون صندوق پژوهش و فناوری غیر استانی و تخصصی پرداخت و گفت: در تلاش برای راه اندازی این صندوق در حوزه های مختلف هستیم که برای استفاده از تسهیلات این بخش باید ۵۱ درصد سهام شرکت خصوصی و حداکثر ۴۹ درصد دیگر سهام دولتی باشد.