به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای ستاد گرامیداشت دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که تئوریسین‌های جهان حتی فکر آن را هم نمی‌کردند که انقلابی بدون وابستگی به شرق و غرب به پیروزی برسد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی و به رنگ خدا شکل گرفت، ادامه داد: این انقلاب تمامی اندیشه‌ها، طرح‌ها و محاسبات سیاسی جهان را در هم شکست و ساختار جدید را در جهان معرفی کرد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه انقلاب ما فجر سیاسی و انسانی در تاریخ جهان معاصر بود، بیان کرد: این انقلاب شکوهمند اسلامی شب تاریک و ظلمانی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان را در هم شکست.

وی با اشاره به اینکه صدای اسلام، فریاد اسلام خواهی و حرکت‌های پرخروش مردم مسلمان پس از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران در ساختار سیاسی جهان یک زلزله بزرگ را ایجاد کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تحولات صورت گرفته در کشورهای اروپایی و آمریکایی و شوروی پس از انقلاب اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: تمام جهان را نام اسلام و مکتب اهل بیت فرا گرفت و حرکت پیشرفت و عدالت، معنویت، فرهنگ دینی و کرامت انسان در جهان مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب ایران ماهیت استکبار و چهره مزدوران منطقه افشا شد، افزود: در حالی که تا پیش از انقلاب ایران، رژیم اشتغال‌گر قدس طی چند روز لشکر اعراب را شکست می‌داد، در مواجه با حزب الله لبنان چندین بار دچار شکست شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به رویش‌های جوانان و نسل‌های بعد انقلاب در کنار نسل انقلاب، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف شاهد پیشرفت‌ها و تحولات گسترده‌ای هستیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از همه ابزارها برای ضربه‌زدن به این نظام ستفاده کرده‌اند ولی نتوانستند اقتدار ما را بگیرند، تصریح کرد: پیشرفت‌های زیادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در عرصه مختلف داشته‌ایم و اینها همه در سایه این انقلاب و ولایت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران برنامه‌ای جدید در تاریخ سیاسی معاصر است، خاطرنشان کرد: این انقلاب را خدا داده و چون خدا داده، بر فرعونیان جهان استکبار پیروز خواهد شد.

وی با دعوت از تمامی مردم و مسئولان برای حضور در مراسمات دهه فجر، بیان کرد: مردم ایران همچون گذشته حضوری گسترده و باشکوه در مراسمات دهه فجر به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت و نشان می‌دهند که همواره در کنار نظام و انقلاب اسلامی هستند.

امام جمعه بوشهر بر لزوم برگزاری باشکوه مراسمات دهه مبارک فجر در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: مراسمات دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی هر سال باید باشکوه تر و بامحتواتر برگزار شود و نسل جدید با ارزش‌ها و جایگاه انقلاب آشنا و نسل قدیم تکریم و در کنار انقلاب نگه داشته شوند.