طرح نهضت آسفالت در روستاهای خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سرشماری سال ۹۰ تعداد دو هزار و ۷۲ روستای بالای ۲۰ نفر در خوزستان اعلام شد که در همه آنها تهیه و تدوین طرح هادی تاکنون انجام شده است.

وی افزود: با اجرای طرح هادی دهیاران و بخشداران جلوی هرگونه تخلف مانند ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری را بگیرند. همچنین خدمات گاز، آب و برق همه بر اساس نقشه راه در قالب این طرح مشخص و فقط نیاز به یک استعلام است تا نوع کاربری را به آنها اعلام کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به انجام۷۰ درصد تهیه طرح ها توسط مهندسان بومی گفت: بر اساس برنامه های ابلاغ شده برای اجرای طرح هادی در روستاها ۴۰۸ روستا را باید تا پایان سال آینده تحویل می دادیم ولی اولین استان هایی بودیم که قبل از موعد مقرر تعهدات خود را عملی کردیم.

خانی نوذری بیان کرد: مقرر شده بود تا سال آینده این روستاها را تحویل دهیم ولی خوشبختانه ۲۹ دی ماه امسال آنها را به اتمام رساندیم.

وی عنوان کرد: در یک سال اخیر ۷۱ میلیارد تومان اعتبارات ملی، استانی و مرزی ابلاغ شد که کمک های بسیار خوبی برای اجرای طرح هادی روستایی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه ۴۰۰ روستا از آن ۴۰۸ روستا همه فاز اول اجرای طرح هادی را گذرانده اند، یادآور شد: تاکنون ۱۸۸ روستا را در یک سال اخیر از ۴۰۸ روستا به طور کامل طرح هادی را اجرا کردیم. در بخش اجرای طرح هادی حدودا بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ روستا به صورت نیمه کاره هستند.

خانی نوذری اشاره کرد: معابر اصلی روستا دارای مکان های عمومی مسجد، مدرسه، خانه بهداشت در اولویت کاری بنیاد مسکن هستند. البته معابر فرعی نیز تعریف خودش را دارد.

وی تأکید کرد: از سال ۷۳ تاکنون برای اجرای طرح هادی در یک هزار و ۶۹ روستا کار ابلاغ شده و ۲۵ درصد از این روستاها فاز اول اجرای طرح را گذرانده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان خبر داد: بر اساس آمار میانگین کشوری اجرای طرح هادی در سال گذشته ۳۴ درصد و در خوزستان ۲۵ درصد است.

خانی نوذری عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ خانه روستایی سنددار شده و پیش بینی می کنیم تا پایان سال ۱۰ هزار سند صادر برای خانه های روستایی صادر شود.

وی اظهار کرد: به صورت کلی ۲۹۰ هزار واحد مسکونی که ۱۶۱ هزار تاکنون سند دار شدند. همچنین چهار و ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی را با کمک منطقه آزاد اروند را بازسازی می کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه۱۰ هزار واحد در کل استان در حال نوسازی هستند، گفت: وام قرض الحسنه و تسهیلات بلاعوض نیز برای اقشار کم درآمد روستایی اختصاص داده ایم. واگذاری زمین، ارائه خدمات فنی و نقشه رایگان، استفاده از نیروی انسانی داوطلب برای مشارکت نیز از دیگر فعالیت های انجام شده این بنیاد است.

خانی نوذری بیان کرد: واقعا دولت و بنیاد مسکن و جامعه خیران همه دست به دست هم دادند تا افراد بدون مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار همه خانه دار شوند.

وی با اشاره اینکه وام های قرض الحسنه بین دو تا پنج میلیون تومان است، تأکید کرد: استقبال مردم در بحث صدور سند به ویژه در روستاها بسیار خوب بوده و بسیاری از کارهای اداری را خودمان انجام داده و مردم فقط سند را تحویل می گیرند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان خبر داد: امسال برای اولین بار به دنبال اجرای نهضت آسفالت را داریم. در این طرح به دهیاران اعلام کردیم که اگر در روستاها پروژه هایی دارند و بتوانند از محل اعتبارات آنها در حد ابتدایی و پایه، آسفالت را انجام دهند بقیه کار را ما انجام می دهیم.