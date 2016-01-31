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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

در مسیر قصرشیرین به نفت شهر رخ داد؛

برخورد تانکر آب رسان امور عشایری با مین/حادثه تلفات جانی نداشت

برخورد تانکر آب رسان امور عشایری با مین/حادثه تلفات جانی نداشت

کرمانشاه- به دنبال برخورد خودرو تانکر آب رسان امور عشایری کرمانشاه با یک مین باقی مانده از دوران جنگ این خودرو به شدت آسیب دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی امور عشایر استان کرمانشاه، برخود تانکر آب رسان امور عشایری کرمانشاه با یک مین باقی مانده از دوران جنگ تحمیلی حادثه ساز شد.

این اتفاق بعد از ظهر شنبه رخ داده که طی آن یک دستگاه تانکر آب رسانی که مشغول ماموریت و توزیع آب شرب بوده با مین ضد خودرو برخورد کرده و شدیداً آسیب دید.

این حادثه در نزدیک سیاه چادر عشایر در مسیر قصرشیرین به نفت شهر در منطقه خانلیلی رخ داده است که خوشبختانه تلفات جانی نداشته اما موجب وارد آمدن خسارت جدی به خودروی حامل تانکر آب شده است.

کد مطلب 3038192

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