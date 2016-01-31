به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره خانوادگی قرار است روز جمعه ۱۶ بهمن ماه از ساعت ۱۰صبح به میزبانی بوستان خانواده شهرستان کرج به انجام برسد.

در این جشنواره هیئت دوچرخه سواری شهرستان کرج در پیست دوچرخه سواری این بوستان شهری مسابقات دوچرخه سواری را برگزار می کند و به برترین ها جوایزی را اهدا خواهد کرد.

هیئت انجمن های ورزشی کرج نیز دو رشته ورزشی دارت و طناب کشی را برگزار خواهد کرد و این فرصت ایجاد شده تا اعضای خانواده در قالب تیم های مختلف با بکدیگر رقابت کنند.

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج در این ارتباط به خبرنگار مهر،گفت: پس از فعال سازی هیئت های ورزشی کرج توسعه ورزش در بعد همگانی یکی از ماموریت های کاری آنها تعریف شده است.

داود عزیزی افزود: با توجه به فرارسیدن ایام خجسته دهه فجر و ضرورت ایجاد فضایی شاد در این ایام برگزاری جشنواره های ورزشی در دستور کار این اداره و هیئت های ورزشی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در کنار برگزاری مسابقات مختلف ورزشی هیئت دوچرخه سواری و انجمن های ورزشی کرج برگزاری یک جشنواره ورزشی را برای جمعه هفته جاری در دستور کار دارند که امیدوارم با مشارکت اقشار مختلف مردم به خوبی برگزار شود.

عزیزی در پایان افزود: برنامه های متنوعی از سوی هیئت های ورزشی برای اقشار مختلف مردم در شهر کرج تدوین شده است که به تناوب در ایام دهه فجر برگزار می شود.