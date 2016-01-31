به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «خوشه های رنج» نوشته آرش قادری در اختیار مرکز امور نمایشی سیما قرار گرفته و به نظر می رسد جواد افشار کارگردانی این سریال را به عهده بگیرد.

جواد افشار که این روزها «کیمیا» طولانی ترین مجموعه ساخته شده در تلویزیون را روی آنتن دارد بناست با تهیه کنندگی نعمت چگینی این مجموعه را پس از تایید مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی کارگردانی کند.

آرش قادری پیش از این فیلمنامه ای با عنوان «قول» را به مرکز امور نمایشی سیما ارائه کرده بود و به نظر می رسد «خوشه های رنج» بازنویسی شده چندباره فیلمنامه مذکور باشد.

«قول» قصه ای اجتماعی دارد و قصه زندگی چند خانواده است که به خاطر جریان هایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. کاراکتر اصلی این مجموعه یک پدر است ولی تقریبا همه بازیگران میزان نقش‌شان یکسان است.

نعمت چگینی تهیه کننده هم پیش از این سریال تلویزیونی «پله پله» را به کارگردانی برزو نیک نژاد روی آنتن شبکه دو برده بود. همچنین آرش قادری نویسنده مجموعه هایی چون «هوش سیاه» و «عملیات ۱۲۵» بعد از سریال «ماتادور» فعالیتی در تلویزیون نداشت.