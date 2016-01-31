قبول مظاهر ونمادهای آمریکایی راه نفوذ دشمن را به کشورایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدحسینی شاهرودی امروز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان که به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر برگزارشد، گفت: امروز تنها راهی که برای دشمن باقی مانده که به داخل کشورما نفوذ کند، از طریق کسانی است که مظاهر و نمادهای امریکایی را قبول دارند.

وی عنوان کرد: ایران اسلامی در برهه کنونی به پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف به ویژه نظامی دست پیدا کرده است و همین مسئله موجب هراس و خوف دشمنانمان شده است.

وی اظهارداشت: دستیابی کشورمان به انرژی هسته‌ای که در انحصار معدود کشورهایی از دنیا بود، نشان از توانمندی و تخصص دانشمندان ایرانی است بنابراین با تکیه بر نیروی انسانی و ظرفیت های موجود داخلی می توانیم به پیشرفت های بیشتری هم دست پیدا کنیم.

انقلاب اسلامی ایران نظام دینی را در دنیا مطرح کرد

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران از دوبعد قابل بررسی و حائز اهمیت است، بیان کرد: یکی از لحاظ بعدجهانی که ازهمان ابتدا نامگذاری و جهت‌گیری و اهداف مشخص شده برای انقلاب محدود به داخل کشور نبود و هدف صدور آن به تمامی دنیا بود.

آیت‌الله شاهرودی حمایت از مستعضفین جهان و دفاع از مظلومان را از دیگر ابعاد مهم انقلاب اسلامی ایران ذکر کرد و افزود:‌ بنیانگذار کبیرانقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) فرمودند که ما از مظلومان جهان دفاع خواهیم کرد و خوشبختانه تاکنون هم مسئولان ارشد ما به این مهم عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در دنیا هیچ ارتباطی مابین دین با نظام سیاسی و حکومت و مملکت‌داری وجود نداشت، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی موجب تغییر در وضعیت دنیا شد و ثابت کرد که دین می تواند حکومت کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نظام دینی را در دنیا مطرح کرد، بیان کرد: قبل از انقلاب تفکر و رفتارهای شیطانی برهمه جا حاکم بود و ترویج داده می شد که پیروزی انقلاب ما این وضعیت را درنظام جهانی برهم زد.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهارداشت: ایران اسلامی بدون اینکه به فکر کسب منافعی باشد از کشورهای مظلوم و ستمدیده دنیا حمایت می‌کند و بی‌شک اگر حمایت های کشورما از فلسطین نبود اسرائیل تاکنون آنرا از بین برده بود.

آیت‌الله شاهرودی با بیان اینکه صهیونیست دشمن اصلی ایران اسلامی است، بیان کرد: دشمنان دین مبین اسلام تلاش زیادی کردند که ایران و عربستان را باهم واردجنگ کنند تا بدین وسیله به هدف خود که همانا از بین بردن بیشتر منابع کشورهای اسلامی است، دست پیداکنند.

آگاهی از مسائل سیاسی و جهانی شاخص اصلی نمایندگی در مجلس است

بخشی از این نشست به طرح سوالات خبرنگاران که قسمت بیشتر آن در ارتباط با مسائل مربوط به انتخابات بود، اختصاص پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص تایید و ردصلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفت: برای هر مسئولیتی یک سری صلاحیت ها باید کنترل و مورد بررسی قرار گیرد و ورود هر فردی بدون درنظرگرفتن صلاحیت‌های او قطعا فلسفه تشکیل مجلس را زیرسوال خواهد برد.

آیت‌الله شاهرودی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی و داخلی، مسائل اقتصادی خروج از رکود و سایر عرصه‌ها نقشی تعیین کننده‌ای دارد چراکه در راس امور است.

وی نحوه ثبت‌نام کاندیداها را مشکل اصلی انتخابات در کشورمان خواند و عنوان کرد: اجتهاد، نخستین مسئله در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است ولی با این وجود ۴۸ درصد افرادی که برای این دوره از انتخابات شرکت کردند فاقد سواد حوزوی بودند.

وی ادامه داد: ملاک، شرایط و شاخص‌های دقیق‌تری باید برای ثبت‌نام کاندیداها هم در مجلس شورای اسلامی و هم خبرگان رهبری تعیین شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: بدون شک مجلس در اختیاریک گروه یا حزب و یا حتی دولت قرار گیرد، برای کشورمان مطلوب نیست.

آیت‌الله شاهرودی با اشاره به اینکه رای دادن حق و تکلیف تمامی ملت ایران است، عنوان کرد: مردم باید دقت کنند و به کسی که توانمندتر و اصلح‌تر است رای دهد تا حق هیچ کسی ضایع نشود.

وی یکی از شاخص‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بصیرت خواند و اظهارداشت: نمایندگان مجلس باید به مسائل سیاسی و جهانی و اقتصادی آشنایی و آگاهی کاملی داشته ودشمنی دشمنان کشورمان را هم قبول داشته باشند.